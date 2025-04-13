13 апреля 2025
12 апреля 2025
11 апреля 2025

Петербуржец отправился за решетку за контрабанду ядовитого вещества из Китая

© Служба новостей «URA.RU»
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Петербуржец организовал незаконный ввоз 15 тонн гексахлорбензола из КНР
Петербуржец организовал незаконный ввоз 15 тонн гексахлорбензола из КНР Фото:

Пушкинский суд Петербурга отправил в колонию на два года контрабандиста за попытку провезти ядовитое вещество, используемого в производстве военной продукции. Петербуржец организовал незаконный ввоз 15 тонн данного вещества из Китайской Народной Республики на территорию России. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Суд назначил Даниэлю Невскому наказание в виде лишения свободы сроком на два года два месяца в ИК общего режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов города в официальном telegram-канале. Невский полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В ходе расследования было установлено, что мужчина привлек к схеме гражданина Латвийской Республики, который, осознав незаконность действий, обратился в УФСБ. С его помощью были организованы оперативно-разыскные мероприятия (ОРМ), в ходе которых имитировалась покупка и транспортировка гексахлорбензола. В результате Невскому был передан муляж вещества, что позволило правоохранительным органам задокументировать все этапы преступной деятельности.

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Пушкинский суд Петербурга отправил в колонию на два года контрабандиста за попытку провезти ядовитое вещество, используемого в производстве военной продукции. Петербуржец организовал незаконный ввоз 15 тонн данного вещества из Китайской Народной Республики на территорию России. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. «Суд назначил Даниэлю Невскому наказание в виде лишения свободы сроком на два года два месяца в ИК общего режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов города в официальном telegram-канале. Невский полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе расследования было установлено, что мужчина привлек к схеме гражданина Латвийской Республики, который, осознав незаконность действий, обратился в УФСБ. С его помощью были организованы оперативно-разыскные мероприятия (ОРМ), в ходе которых имитировалась покупка и транспортировка гексахлорбензола. В результате Невскому был передан муляж вещества, что позволило правоохранительным органам задокументировать все этапы преступной деятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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