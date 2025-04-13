Петербуржец отправился за решетку за контрабанду ядовитого вещества из Китая

Пушкинский суд Петербурга отправил в колонию на два года контрабандиста за попытку провезти ядовитое вещество, используемого в производстве военной продукции. Петербуржец организовал незаконный ввоз 15 тонн данного вещества из Китайской Народной Республики на территорию России. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Суд назначил Даниэлю Невскому наказание в виде лишения свободы сроком на два года два месяца в ИК общего режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов города в официальном telegram-канале. Невский полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
В ходе расследования было установлено, что мужчина привлек к схеме гражданина Латвийской Республики, который, осознав незаконность действий, обратился в УФСБ. С его помощью были организованы оперативно-разыскные мероприятия (ОРМ), в ходе которых имитировалась покупка и транспортировка гексахлорбензола. В результате Невскому был передан муляж вещества, что позволило правоохранительным органам задокументировать все этапы преступной деятельности.
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