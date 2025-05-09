Чаепитие с королем и советская символика «вне закона»: как за границей отметили День Победы

В Вильнюсе на территории, где ранее жители возлагали цветы в память о советских воинах, городские власти установили мусорный контейнер. На баке размещены герб Украины и надпись «Для гвоздик, свечей и советской ностальгии». Фотографии новых контейнеров и мусоровозов с аналогичными надписями опубликовал мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас на своей странице в одной из соцсетей.
В то же время в честь годовщины Победы премьер-министр Великобритании Кир Стармер организовал праздничное чаепитие на свежем воздухе в своей официальной резиденции на Даунинг-стрит. Кроме того, в Берлине прошла крупномасштабная акция «Бессмертный полк». В мероприятии приняли участие сотни людей, среди которых присутствуют члены русскоязычной общины и жители города, собравшиеся, чтобы почтить память героев войны. Как за границей отметили День Победы 8 и 9 мая — в материале URA.RU.
Раздача презервативов и мусоровоз для «советской ностальгии» в Литве
В Литве 9 мая прошла 80-я годовщина окончания Великой Отечественной войны. Однако в Вильнюсе памятные мероприятия сопровождались акциями оппонентов празднования Дня Победы: они раздавали прохожим презервативы, а для сбора цветов и свечей у мемориала был привезен мусоровоз.
С раннего утра 9 мая жители Вильнюса начали собираться на Антакальнисском кладбище у памятника советским солдатам, освобождавшим город от немецко-фашистских войск. Люди приносили гвоздики и свечи, звучали песни военных лет на русском языке, на аллеях были размещены фотографии советских военнослужащих.
Один из пожилых участников церемонии поделился с журналистами литовских СМИ, что его семья ежегодно отмечает День Победы, и он передал эту традицию своим детям и внукам. Вильнюсец также рассказал, что его отец был участником Второй мировой войны. Другой мужчина отметил, что без подвига советских солдат он бы не дожил до сегодняшнего дня, не имел бы семьи и возможности получить образование.
В то же время представители организации «Волки света» (Sviesos vilkai) неподалеку от кладбища раздавали презервативы под лозунгом «во имя общей безопасности мира». Рядом с мемориалом был установлен мусоровоз с надписью: «Для гвоздик, свечей и советской ностальгии». Фотографии этой акции были опубликованы в telegram-канале мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса.
Проведение мероприятий проходило под контролем полиции, которая следила, в частности, за недопустимым использованием запрещенных в стране символов. В соответствии с литовским законодательством, публичная демонстрация советского флага, герба, пятиконечной звезды, а также исполнение гимнов СССР или Литовской ССР наказывается штрафом: для физических лиц — до 700 евро, для юридических и должностных лиц — до 1,2 тысячи евро.
Норвегия вспоминает полярников
На архипелаге Шпицберген в Норвегии 8 мая состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В поселке Пирамида представители Генерального консульства России, сотрудники треста «Арктикуголь», а также участники Российского научного центра на архипелаге почтили память погибших шахтеров-полярников, павших в 1941–1945 годах, возложив цветы к мемориалу. В районе мыса Хеер, неподалеку от Баренцбурга, прошла памятная церемония у корабельного орудия с эсминца «Слейпнир», который в 1943 году участвовал в обороне архипелага от атаки немецкой эскадры с линкорами «Тирпиц» и «Шарнхорст».
Генеральный консул РФ на Шпицбергене Андрей Чемерило напомнил участникам о ключевых событиях Второй мировой войны на архипелаге, а также отметил самоотверженность и мужество советских защитников Заполярья и Северного морского пути. Гендиректор треста «Арктикуголь» Ильдар Неверов подчеркнул, что трагические события тех лет коснулись каждой семьи в стране, а сохранение исторической памяти, в том числе о героизме полярников, ушедших на фронт с рудников Шпицбергена, по-прежнему имеет особое значение для работников российского предприятия.
Участники мероприятий почтили память павших в борьбе с фашизмом минутой молчания. Представитель православного прихода Баренцбурга прочитал молитву о «вечной памяти» всем погибшим воинам. В завершение праздничного дня в доме культуры Баренцбурга состоялся творческий вечер «Письма памяти», основанный на подлинных письмах военных лет.
«Бессмертный полк» в Германии
В Берлине 8 мая в Бундестаге состоялась торжественная церемония, посвященная годовщине победы союзников над нацистской Германией. На мероприятие были приглашены депутаты парламента и представители дипломатических миссий, за исключением послов России и Беларуси, которые были намеренно проигнорированы организаторами.
Как отмечает издание Guardian, это событие стало первой крупной официальной церемонией в Бундестаге, посвященной окончанию Второй мировой войны, с начала конфликта на Украине. В рамках церемонии с речами выступили президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и председатель Бундестага Юлия Клекнер.
По информации главы государственной организации Kulturprojekte Berlin