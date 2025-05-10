Песков объяснил выпады лидеров ЕС против России 9 мая

Песков: европейцев нервирует то, что происходит в Москве 9 мая
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Страны Евросоюза злит международная консолидация вокруг Дня Победы в РФ, сказал Песков
Страны Евросоюза злит международная консолидация вокруг Дня Победы в РФ, сказал Песков Фото:
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Европейские страны выражают обеспокоенность по поводу значительного международного единства, проявленного в ходе празднования Дня Победы, состоявшегося накануне в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я думаю, безусловно, европейцев нервирует то, что происходит в Москве 9 мая. Европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы и большая международная консолидация вокруг гордости за ту победу над фашизмом и за освобождение мира от фашизма», — сказал Песков в интервью корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину.

Помимо этого пресс-секретарь российского президента отметил, что Россия уже «привыкла к санкциям». В стране знают, что надо делать, чтобы минимизировать их последствия. Поэтому напугать ими РФ у стран Евросоюза не получится.

«Пугать нас этими санкциями — дело пустое. То, что они [страны Евросоюза] места себе не находят, но это их проблемы скорее», — рассказал Песков.

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Европейские страны выражают обеспокоенность по поводу значительного международного единства, проявленного в ходе празднования Дня Победы, состоявшегося накануне в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Я думаю, безусловно, европейцев нервирует то, что происходит в Москве 9 мая. Европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы и большая международная консолидация вокруг гордости за ту победу над фашизмом и за освобождение мира от фашизма», — сказал Песков в интервью корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину. Помимо этого пресс-секретарь российского президента отметил, что Россия уже «привыкла к санкциям». В стране знают, что надо делать, чтобы минимизировать их последствия. Поэтому напугать ими РФ у стран Евросоюза не получится. «Пугать нас этими санкциями — дело пустое. То, что они [страны Евросоюза] места себе не находят, но это их проблемы скорее», — рассказал Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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