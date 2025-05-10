Европейские страны выражают обеспокоенность по поводу значительного международного единства, проявленного в ходе празднования Дня Победы, состоявшегося накануне в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я думаю, безусловно, европейцев нервирует то, что происходит в Москве 9 мая. Европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы и большая международная консолидация вокруг гордости за ту победу над фашизмом и за освобождение мира от фашизма», — сказал Песков в интервью корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину.
Помимо этого пресс-секретарь российского президента отметил, что Россия уже «привыкла к санкциям». В стране знают, что надо делать, чтобы минимизировать их последствия. Поэтому напугать ими РФ у стран Евросоюза не получится.
«Пугать нас этими санкциями — дело пустое. То, что они [страны Евросоюза] места себе не находят, но это их проблемы скорее», — рассказал Песков.
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