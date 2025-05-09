Петербургский бизнесмен улетел в Екатеринбург и потерял 25 миллионов

Бизнесмен из Санкт-Петербурга потерял 25 миллионов рублей после отдыха в Екатеринбурге. По предварительным данным, деньги стащили в коробках с балкона, пишет СМИ.
Пострадавший — генеральный директор фирмы, которая предлагает отдых на природе. В апреле мужчина уехал в столицу Урала, а, вернувшись 7 мая, не нашел в квартире заначку в 25 млн. Силовики возбудили уголовное дело, сообщает «Фонтанка».
URA.RU обратилось за комментарием в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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