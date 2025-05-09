Петербургский бизнесмен улетел в Екатеринбург и потерял 25 миллионов

09 мая 2025 в 15:28 Размер текста - 17 +

Мужчина был на отдыхе в столице Урала Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Бизнесмен из Санкт-Петербурга потерял 25 миллионов рублей после отдыха в Екатеринбурге. По предварительным данным, деньги стащили в коробках с балкона, пишет СМИ. Пострадавший — генеральный директор фирмы, которая предлагает отдых на природе. В апреле мужчина уехал в столицу Урала, а, вернувшись 7 мая, не нашел в квартире заначку в 25 млн. Силовики возбудили уголовное дело, сообщает «Фонтанка». URA.RU обратилось за комментарием в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмен из Санкт-Петербурга потерял 25 миллионов рублей после отдыха в Екатеринбурге. По предварительным данным, деньги стащили в коробках с балкона, пишет СМИ. Пострадавший — генеральный директор фирмы, которая предлагает отдых на природе. В апреле мужчина уехал в столицу Урала, а, вернувшись 7 мая, не нашел в квартире заначку в 25 млн. Силовики возбудили уголовное дело, сообщает «Фонтанка». URA.RU обратилось за комментарием в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.