Петербургский бизнесмен улетел в Екатеринбург и потерял 25 миллионов

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Мужчина был на отдыхе в столице Урала Фото:

Бизнесмен из Санкт-Петербурга потерял 25 миллионов рублей после отдыха в Екатеринбурге. По предварительным данным, деньги стащили в коробках с балкона, пишет СМИ.

Пострадавший — генеральный директор фирмы, которая предлагает отдых на природе. В апреле мужчина уехал в столицу Урала, а, вернувшись 7 мая, не нашел в квартире заначку в 25 млн. Силовики возбудили уголовное дело, сообщает «Фонтанка».

URA.RU обратилось за комментарием в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Бизнесмен из Санкт-Петербурга потерял 25 миллионов рублей после отдыха в Екатеринбурге. По предварительным данным, деньги стащили в коробках с балкона, пишет СМИ. Пострадавший — генеральный директор фирмы, которая предлагает отдых на природе. В апреле мужчина уехал в столицу Урала, а, вернувшись 7 мая, не нашел в квартире заначку в 25 млн. Силовики возбудили уголовное дело, сообщает «Фонтанка». URA.RU обратилось за комментарием в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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