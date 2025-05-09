Родственница жителей блокадного Ленинграда высказалась о параде в Москве

Петербурженка: праздник в честь Дня Победы в Москве меняется в лучшую сторону
© Служба новостей «URA.RU»
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С каждым годом организация праздника все лучше, заметила жительница Петербурга
С каждым годом организация праздника все лучше, заметила жительница Петербурга Фото:
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Жительница Санкт-Петербурга, чьи родные пережили блокаду Ленинграда, рассказала о своих впечатлениях о Параде Победы в Москве. В разговоре с URA.RU она отметила, что мероприятие сильно улучшилось, по сравнению с прошлыми годами. 

«Сегодня юбилейная дата, которую мы захотели встретить не в нашем родном городе, где мы каждый год встречаем этот праздник, а в Москве, в сердце нашей страны. <...> Проведение праздника тут очень меняется в лучшую сторону. Каждый уголок города организован для того, чтобы человек стал сопричастным, смог поучаствовать, посмотреть, полюбоваться», — рассказала петербурженка корреспонденту URA.RU. По ее словам, в Москве сейчас каждый может легко присоединиться к празднику — посмотреть концерты, представления и другие мероприятия.

Другие гости из Петербурга приехали на московский парад впервые. Они смотрели шествие на Новом Арбате, а после планировали прогуляться по праздничной Москве.

Некоторые словаки также впервые увидели московский парад и назвали его потрясающим зрелищем. Норберт и другие гости из Словакии поделились восторженными впечатлениями, отметив особую атмосферу праздника в российской столице. URA.RU ведет онлайн-трансляцию 9 мая. 

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Жительница Санкт-Петербурга, чьи родные пережили блокаду Ленинграда, рассказала о своих впечатлениях о Параде Победы в Москве. В разговоре с URA.RU она отметила, что мероприятие сильно улучшилось, по сравнению с прошлыми годами.  «Сегодня юбилейная дата, которую мы захотели встретить не в нашем родном городе, где мы каждый год встречаем этот праздник, а в Москве, в сердце нашей страны. <...> Проведение праздника тут очень меняется в лучшую сторону. Каждый уголок города организован для того, чтобы человек стал сопричастным, смог поучаствовать, посмотреть, полюбоваться», — рассказала петербурженка корреспонденту URA.RU. По ее словам, в Москве сейчас каждый может легко присоединиться к празднику — посмотреть концерты, представления и другие мероприятия. Другие гости из Петербурга приехали на московский парад впервые. Они смотрели шествие на Новом Арбате, а после планировали прогуляться по праздничной Москве. Некоторые словаки также впервые увидели московский парад и назвали его потрясающим зрелищем. Норберт и другие гости из Словакии поделились восторженными впечатлениями, отметив особую атмосферу праздника в российской столице. URA.RU ведет онлайн-трансляцию 9 мая. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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