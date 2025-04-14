Тюменский депутат Госдумы Горячева раскритиковала сокращение рабочего дня для женщин

Депутат Госдумы от «Новых людей» Ксения Горячева (уроженка села Аромашево Тюменской области) не оценила идею коллеги-единоросса Игоря Антропенко о сокращении рабочего дня на один час для женщин, чтобы дать им больше времени на заботу о семье. Горячева заявила, что инициатива только усилит нежелание брать женщин на работу и усомнилась в том, что что задумка сработает без аналогичных нововведений для мужчин, которые продолжают работать по 8-10 часов день.
«Почему именно женщине нужно уходить с работы пораньше, чтобы отвозить детей на кружки и делать с ними уроки? Мужчины тоже хотят больше времени проводить с детьми. И у них тоже не всегда получается это сделать после восьмичасового рабочего дня. Если мы говорим о балансе между работой и семьей — этот баланс нужен обоим родителям, и мужчинам, и женщинам», — написала Горячева в личном telegram-канале.
Автор идеи — депутат Игорь Антропенко — считает, что она позитивно скажется на воспитании детей, которым необходимо посещать дополнительные занятия и сможет привести к повышению рождаемости. «Актуальным стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой? Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы», — сказал Антропенко РИА Новости.
Ранее URA.RU сообщало о том, что женщины востребованы в тюменской власти. Важность их работы во главе муниципальных администраций подчеркивал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
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