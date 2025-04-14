В ХМАО закрыли молочную ферму из-за антисанитарии

Суд закрыл фермерское хозяйство в Советском районе ХМАО из-за пренебрежения санитарными нормами и грязной питьевой воды. Суд признал главу фермы виновным, и приостановил деятельность организации на три месяца.
«Судом вынесено постановление в отношении главы Крестьянского (фермерского) хозяйства, который признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде приостановления деятельности сроком на 90 (девяносто) суток. Установлено, что при изготовлении пищевой продукции, связанной с требованиями безопасности такой продукции, не внедрены и не разработаны процедуры, основанные на принципах ХАССП, а также не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям питьевая вода нецентрализованного водоснабжения», — сообщает группа «Суды Югры» в социальной сети «ВКонтакте».
На ферме производили молочные продукты. По решению суда цех закрыли на три месяца, чтобы руководство устранило нарушения, которые могут угрожать здоровью людей. Судебный запрет пока не вступил в силу, его могут обжаловать.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) закрыли на три месяца гостиницу «Аэропорт». Персонал гостиницы не проходил медосмотры и не ставил прививки, а туалеты и номера не соответствовали стандартам чистоты.
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