В Тобольском районе запускают паромную переправу

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Переправа начнет работать с 16 апреля
Переправа начнет работать с 16 апреля Фото:

С 16 апреля в Тобольском районе начнет работать паромная переправа «Тобольск — Бекерево». Информация об указана в официальном telegram-канале муниципалитета.

«С 16 апреля начинает паромное сообщение на переправе „Тобольск — Бекерево“. В 6:00 на линию выходит паром для перевозки пассажиров», — указано в telegram-канале администрации Тобольского района.

Там уточнили, что паромная переправа для машин запустят позже. Продукты для магазинов населенных пунктов левобережья будут доставляться с помощью судна на воздушной подушке.

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С 16 апреля в Тобольском районе начнет работать паромная переправа «Тобольск — Бекерево». Информация об указана в официальном telegram-канале муниципалитета. «С 16 апреля начинает паромное сообщение на переправе „Тобольск — Бекерево“. В 6:00 на линию выходит паром для перевозки пассажиров», — указано в telegram-канале администрации Тобольского района. Там уточнили, что паромная переправа для машин запустят позже. Продукты для магазинов населенных пунктов левобережья будут доставляться с помощью судна на воздушной подушке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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