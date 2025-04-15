В Тобольском районе запускают паромную переправу

Переправа начнет работать с 16 апреля
С 16 апреля в Тобольском районе начнет работать паромная переправа «Тобольск — Бекерево». Информация об указана в официальном telegram-канале муниципалитета.
«С 16 апреля начинает паромное сообщение на переправе „Тобольск — Бекерево“. В 6:00 на линию выходит паром для перевозки пассажиров», — указано в telegram-канале администрации Тобольского района.
Там уточнили, что паромная переправа для машин запустят позже. Продукты для магазинов населенных пунктов левобережья будут доставляться с помощью судна на воздушной подушке.
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