В Тюмени на Пасху, которая в этом году пройдет 20 апреля, магазины и пекарни на выбор предлагают как стандартные куличи, так и с начинкой. Но некоторые предпочитают самостоятельно печь пасхальный хлеб. Во сколько тюменцам обойдется приготовление атрибута Пасхи своими руками — в материале URA.RU.
Для подсчета мы взяли классический рецепт кулича. Нам потребуется:
- Мука — один килограмм;
- Молоко — 300 мл;
- Яйца — шесть штук;
- Масло сливочное — 300 г;
- Дрожжи один пакет;
- Изюм — 150 г;
- Цукаты — 50 г;
- Соль — три-четыре чайных ложки;
- Ванилин;
- Сахар — 300 г;
- Для глазури: сахарная пудра (250 г) и один яичный белок.
Из указанного количества теста получится три больших кулича. Ниже представлена минимальная стоимость необходимых продуктов в местных магазинах.
Самым дорогим ингредиентом оказалось сливочное масло — 167 рублей за 180-граммовую упаковку. Далее идут цукаты — 90 рублей. Стоимость десятка яиц — 76 рублей, килограмма сахара — 69 рублей. Мука и молоко обойдутся в 50 и 48 рублей соответственно. Пакет изюма — 45 рублей, сахарной пудры — 40 рублей, килограмм соли — 23 рубля, дрожжи — 15 рублей. Самый дешевый ингредиент — ванилин, маленький пакетик стоит меньше пяти рублей.
Все необходимое для кулича обошлось в 795 рублей. Себестоимость одного хлеба составляет 170,73 рублей. В прошлом году затраты на готовку достигали 213 рублей. А где продаются самые вкусные куличи в городе — читайте на сайте URA.RU.
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