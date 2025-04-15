Во сколько тюменцам обойдется приготовление пасхального кулича. Инфографика

В Тюмени подешевели ингредиенты для приготовления кулича
© Служба новостей «URA.RU»
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Тесто рассчитано на три больших кулича
Тесто рассчитано на три больших кулича Фото:

В Тюмени на Пасху, которая в этом году пройдет 20 апреля, магазины и пекарни на выбор предлагают как стандартные куличи, так и с начинкой. Но некоторые предпочитают самостоятельно печь пасхальный хлеб. Во сколько тюменцам обойдется приготовление атрибута Пасхи своими руками — в материале URA.RU.

Для подсчета мы взяли классический рецепт кулича. Нам потребуется:

  • Мука — один килограмм;
  • Молоко — 300 мл;
  • Яйца — шесть штук;
  • Масло сливочное — 300 г;
  • Дрожжи один пакет;
  • Изюм — 150 г;
  • Цукаты — 50 г;
  • Соль — три-четыре чайных ложки;
  • Ванилин;
  • Сахар — 300 г;
  • Для глазури: сахарная пудра (250 г) и один яичный белок.

Из указанного количества теста получится три больших кулича. Ниже представлена минимальная стоимость необходимых продуктов в местных магазинах.

Самым дорогим ингредиентом оказалось сливочное масло — 167 рублей за 180-граммовую упаковку. Далее идут цукаты — 90 рублей. Стоимость десятка яиц — 76 рублей, килограмма сахара — 69 рублей. Мука и молоко обойдутся в 50 и 48 рублей соответственно. Пакет изюма — 45 рублей, сахарной пудры — 40 рублей, килограмм соли — 23 рубля, дрожжи — 15 рублей. Самый дешевый ингредиент — ванилин, маленький пакетик стоит меньше пяти рублей. 

Все необходимое для кулича обошлось в 795 рублей. Себестоимость одного хлеба составляет 170,73 рублей. В прошлом году затраты на готовку достигали 213 рублей. А где продаются самые вкусные куличи в городе — читайте на сайте URA.RU.

Себестоимость кулича, приготовленного своими руками, составляет 170 рублей.
Себестоимость кулича, приготовленного своими руками, составляет 170 рублей.
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В Тюмени на Пасху, которая в этом году пройдет 20 апреля, магазины и пекарни на выбор предлагают как стандартные куличи, так и с начинкой. Но некоторые предпочитают самостоятельно печь пасхальный хлеб. Во сколько тюменцам обойдется приготовление атрибута Пасхи своими руками — в материале URA.RU. Для подсчета мы взяли классический рецепт кулича. Нам потребуется: Из указанного количества теста получится три больших кулича. Ниже представлена минимальная стоимость необходимых продуктов в местных магазинах. Самым дорогим ингредиентом оказалось сливочное масло — 167 рублей за 180-граммовую упаковку. Далее идут цукаты — 90 рублей. Стоимость десятка яиц — 76 рублей, килограмма сахара — 69 рублей. Мука и молоко обойдутся в 50 и 48 рублей соответственно. Пакет изюма — 45 рублей, сахарной пудры — 40 рублей, килограмм соли — 23 рубля, дрожжи — 15 рублей. Самый дешевый ингредиент — ванилин, маленький пакетик стоит меньше пяти рублей.  Все необходимое для кулича обошлось в 795 рублей. Себестоимость одного хлеба составляет 170,73 рублей. В прошлом году затраты на готовку достигали 213 рублей. А где продаются самые вкусные куличи в городе — читайте на сайте URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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