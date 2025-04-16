ТАСС: посол РФ сообщил МИД Швеции, что удар в Сумах был по военным ВСУ

Российский посол озвучил в МИД Швеции четкую позицию касательно атаки на ВСУ Фото: Роман Наумов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ракетный удар ВС РФ в Сумах был направлен на военные объекты ВСУ, где проводилось мероприятие с участием украинских и западных военных. Об этом заявил посол России в Швеции Сергей Беляев в ответ на обращения властей королевства.

«Удар в Сумах был по военным ВСУ. Посол обратил внимание на факт проведения там 13 апреля мероприятия с участием высокопоставленных военных Украины и их западных „коллег“ с опорой на заявления Минобороны России и официального представителя МИД России», — уточнил ТАСС.

Также, в ходе разговора с шведскими дипломатами, Беляев поднял вопрос о нарушениях Украиной норм международного гуманитарного права. Он указал на использование ВСУ гражданского населения как живого щита для военных объектов.

Как сообщало URA.RU ранее, США отказались осуждать Россию за удар по ВСУ в Сумах. Таким образом Соединенные Штаты не поддержали заявление G7. Аналогичное мнение с протестом осуждать действия РФ озвучил парламент Словакии.