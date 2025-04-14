14 апреля 2025

Появились подробности масштабного удара по Сумам, о котором писало Минобороны

РИА Новости: в Сумах около двух сотен боевиков ВСУ поразило ударом «Искандера»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Искандеры» уничтожили как минимум 60 военных, как сообщало Минобороны
«Искандеры» уничтожили как минимум 60 военных, как сообщало Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В момент удара по Сумам в месте поражения находились около 200 боевиков ВСУ, а вместе с ними командование группы «Cеверск». Об этом стало известно от представителей российских силовых структур. Об ударе по Сумам ранее сообщало Минобороны РФ.

«Было около 200 военнослужащих. В том числе командование ОТГ „Северск“», — говорится в сообщении РИА Новости.

Удар по Сумам был нанесен ракетами «Искандер». Как сообщало Минобороны РФ, там в этот момент проводилось совещение командного состава украинской группы «Северск». Тогда сообщалось о ликвидации более 60 военных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В момент удара по Сумам в месте поражения находились около 200 боевиков ВСУ, а вместе с ними командование группы «Cеверск». Об этом стало известно от представителей российских силовых структур. Об ударе по Сумам ранее сообщало Минобороны РФ. «Было около 200 военнослужащих. В том числе командование ОТГ „Северск“», — говорится в сообщении РИА Новости. Удар по Сумам был нанесен ракетами «Искандер». Как сообщало Минобороны РФ, там в этот момент проводилось совещение командного состава украинской группы «Северск». Тогда сообщалось о ликвидации более 60 военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...