Появились подробности масштабного удара по Сумам, о котором писало Минобороны

В момент удара по Сумам в месте поражения находились около 200 боевиков ВСУ, а вместе с ними командование группы «Cеверск». Об этом стало известно от представителей российских силовых структур. Об ударе по Сумам ранее сообщало Минобороны РФ.
«Было около 200 военнослужащих. В том числе командование ОТГ „Северск“», — говорится в сообщении РИА Новости.
Удар по Сумам был нанесен ракетами «Искандер». Как сообщало Минобороны РФ, там в этот момент проводилось совещение командного состава украинской группы «Северск». Тогда сообщалось о ликвидации более 60 военных.
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