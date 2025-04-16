16 апреля 2025

Иностранцам станет сложнее получить ВНЖ России

Минтруд массово сократил список профессий для упрощенного получения ВНЖ
© Служба новостей «URA.RU»
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Упрощенно ВНЖ смогут получить иностранные специалисты всего 29 профессий
Упрощенно ВНЖ смогут получить иностранные специалисты всего 29 профессий Фото:

Минтруд значительно сократил для иностранцев список профессий, позволяющих  получить вид на жительство в упрощенном порядке. Этот список был урезан с 203 до 29 профессий. Приказ опубликован на портале правовой информации.

«В список вошли инженеры, программисты, судовые трубопроводчики, слесари и ряд других», — указано в документе. Таким образом, список профессий, дающих возможность в упрощенном порядке получить ВНЖ, сократился на 174.  

Законопроект разрабатывался еще в марте. Первоначально предполагалось, что в перечень войдет 31 специальность, пишет «Царьград».

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Минтруд значительно сократил для иностранцев список профессий, позволяющих  получить вид на жительство в упрощенном порядке. Этот список был урезан с 203 до 29 профессий. Приказ опубликован на портале правовой информации. «В список вошли инженеры, программисты, судовые трубопроводчики, слесари и ряд других», — указано в документе. Таким образом, список профессий, дающих возможность в упрощенном порядке получить ВНЖ, сократился на 174.   Законопроект разрабатывался еще в марте. Первоначально предполагалось, что в перечень войдет 31 специальность, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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