Общественный транспорт идет с отставанием от расписания на 20 минут
В пермском микрорайоне Гайва общественный транспорт идет с отставанием от расписания на 20 минут. Пермяки в соцсетях сообщают об «очереди» из автобусов 53 маршрута.
«В районе КамГЭС идут дорожные работы. Гайва стоит», — пишет паблик «ЧП Пермь» в telegram-канале.
Большая пробка и на выезде через Воткинское водохранилище. По данным сервиса Яндекс Карты, дорожные работы идут на среднем, левом и правом ряду движения по мосту.
Большая пробка и на выезде через Воткинское водохранилище
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