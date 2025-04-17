17 апреля 2025

Из пермского микрорайона не могут выехать автобусы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественный транспорт идет с отставанием от расписания на 20 минут
Общественный транспорт идет с отставанием от расписания на 20 минут Фото:

В пермском микрорайоне Гайва общественный транспорт идет с отставанием от расписания на 20 минут. Пермяки в соцсетях сообщают об «очереди» из автобусов 53 маршрута.

«В районе КамГЭС идут дорожные работы. Гайва стоит», — пишет паблик «ЧП Пермь» в telegram-канале. 

Большая пробка и на выезде через Воткинское водохранилище. По данным сервиса Яндекс Карты, дорожные работы идут на среднем, левом и правом ряду движения по мосту.

Большая пробка и на выезде через Воткинское водохранилище
Большая пробка и на выезде через Воткинское водохранилище
Фото:

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В пермском микрорайоне Гайва общественный транспорт идет с отставанием от расписания на 20 минут. Пермяки в соцсетях сообщают об «очереди» из автобусов 53 маршрута. «В районе КамГЭС идут дорожные работы. Гайва стоит», — пишет паблик «ЧП Пермь» в telegram-канале.  Большая пробка и на выезде через Воткинское водохранилище. По данным сервиса Яндекс Карты, дорожные работы идут на среднем, левом и правом ряду движения по мосту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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