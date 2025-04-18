Продажи яиц взлетели в три раза в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в три раза вырос спрос на яйца к Пасхе
© Служба новостей «URA.RU»
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Самый популярный сорт у покупателей — С1
Самый популярный сорт у покупателей — С1 Фото:

В Екатеринбурге спрос на покупку яиц к Пасхе резко вырос, продажи увеличились в три раза. Об этом URA.RU рассказали в сети гипермаркетов «О 'КЕЙ». 

«В преддверии Пасхи сеть гипермаркетов зафиксировала резкий рост спроса на яйца. По сравнению с аналогичным периодом продажи яиц увеличились в три раза. Пик ажиотажного спроса пришелся на 17 апреля», — говорится в исследовании. 

Самым популярным сортом стали яйца С1, на них пришлось 70% продаж. Также вырос интерес к наборам для украшения яиц, прирост произошел на уровне 250%, а мини-куличи стали покупать в два раза чаще по сравнению с 2024 годом.

Ранее URA.RU рассказывало, где можно купить наиболее дешевые яйца. Кроме того, накануне, 17 апреля, екатеринбуржцы выстроились в очередь на Шарташском рынке к павильону, где продают куриные яйца, посетители ради этого брали с собой ведра. 

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В Екатеринбурге спрос на покупку яиц к Пасхе резко вырос, продажи увеличились в три раза. Об этом URA.RU рассказали в сети гипермаркетов «О 'КЕЙ».  «В преддверии Пасхи сеть гипермаркетов зафиксировала резкий рост спроса на яйца. По сравнению с аналогичным периодом продажи яиц увеличились в три раза. Пик ажиотажного спроса пришелся на 17 апреля», — говорится в исследовании.  Самым популярным сортом стали яйца С1, на них пришлось 70% продаж. Также вырос интерес к наборам для украшения яиц, прирост произошел на уровне 250%, а мини-куличи стали покупать в два раза чаще по сравнению с 2024 годом. Ранее URA.RU рассказывало, где можно купить наиболее дешевые яйца. Кроме того, накануне, 17 апреля, екатеринбуржцы выстроились в очередь на Шарташском рынке к павильону, где продают куриные яйца, посетители ради этого брали с собой ведра. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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