Ветеран Великой Отечественной войны Иван Ткачев стал почетным гражданином Челябинска. Знак отличия ему вручил участник СВО, депутат гордумы Челябинска Евгений Ботов. Об этом URA.RU сообщил сам депутат.
«Был удостоен чести вручить знак, удостоверение и свидетельство почетного гражданина города Челябинска ветерану Великой Отечественной Войны Ткачеву Ивану Павловичу! Поздравил Ивана Павловича с новым статусом, пожелал здоровья, долгих лет жизни и бодрости духа», — рассказал Ботов.
Как уточнил депутат, Иван Ткачев награжден юбилейными медалями и отличительным знаком «За Победу над Германией». В 1944 году мужчина был призван в Красную Армию и воевал автоматчиком в пехоте. Службу продолжал до мая 1951 года, а после демобилизации трудился на Челябинском трубопрокатном заводе.
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