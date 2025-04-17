В Тюмени ростовщики работали под видом охранного предприятия

В Тюмени два частных охранных предприятия незаконно выдавали потребительские кредиты горожанам. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
«На территории областного центра два частных охранных предприятия предоставляли гражданам, а также индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам потребительские займы в размере от 5 тыс. до 1,6 млн рублей. Предприятия не занимались частной охранной деятельностью», — поделились подробностями в ведомстве.
Прокуратура возбудила в их отношении два дела об административных правонарушениях. Также им назначен штраф в размере 300 тысяч рублей каждому.
Ранее тюменский банк оштрафовали на 500 тысяч рублей за рекламный звонок клиенту. Банк не раскрыл полные условия предлагаемого кредита.
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