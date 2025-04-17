17 апреля 2025

В Тюмени ростовщики работали под видом охранного предприятия

В Тюмени два ЧОПа незаконно выдавали потребительские кредиты
© Служба новостей «URA.RU»
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Ростовщики предлагали займ до 1,6 миллиона рублей
Ростовщики предлагали займ до 1,6 миллиона рублей Фото:

В Тюмени два частных охранных предприятия незаконно выдавали потребительские кредиты горожанам. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«На территории областного центра два частных охранных предприятия предоставляли гражданам, а также индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам потребительские займы в размере от 5 тыс. до 1,6 млн рублей. Предприятия не занимались частной охранной деятельностью», — поделились подробностями в ведомстве.

Прокуратура возбудила в их отношении два дела об административных правонарушениях. Также им назначен штраф в размере 300 тысяч рублей каждому.

Ранее тюменский банк оштрафовали на 500 тысяч рублей за рекламный звонок клиенту. Банк не раскрыл полные условия предлагаемого кредита.

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В Тюмени два частных охранных предприятия незаконно выдавали потребительские кредиты горожанам. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «На территории областного центра два частных охранных предприятия предоставляли гражданам, а также индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам потребительские займы в размере от 5 тыс. до 1,6 млн рублей. Предприятия не занимались частной охранной деятельностью», — поделились подробностями в ведомстве. Прокуратура возбудила в их отношении два дела об административных правонарушениях. Также им назначен штраф в размере 300 тысяч рублей каждому. Ранее тюменский банк оштрафовали на 500 тысяч рублей за рекламный звонок клиенту. Банк не раскрыл полные условия предлагаемого кредита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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