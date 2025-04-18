18 апреля 2025

В ТЦ ХМАО четверо мальчиков издевались над девочкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Защищать девочку от нападок пришлось таким же девочкам-подрост
Защищать девочку от нападок пришлось таким же девочкам-подрост Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) в ТЦ «Рандеву» четверо подростков издевались над девочкой. Они толкали ее, ставили подножки и хватали за руки, рассказали очевидцы.

«Возле „Рандеву“ в 20:03, четыре мальчика зажимали девочку. Толкали, бегали за ней, прижимали к стенке внутри ТЦ, ставили подножки, хватали за руки и тянули! Что за отношения к девочкам?» — пишут очевидцы в telegram-канале «Это Юганск, детка».

По их словам, никто из взрослых на такое поведение детей не отреагировал. Защищать девочку от нападок пришлось таким же девочкам-подросткам.

URA.RU Направила запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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В Нефтеюганске (ХМАО) в ТЦ «Рандеву» четверо подростков издевались над девочкой. Они толкали ее, ставили подножки и хватали за руки, рассказали очевидцы. «Возле „Рандеву“ в 20:03, четыре мальчика зажимали девочку. Толкали, бегали за ней, прижимали к стенке внутри ТЦ, ставили подножки, хватали за руки и тянули! Что за отношения к девочкам?» — пишут очевидцы в telegram-канале «Это Юганск, детка». По их словам, никто из взрослых на такое поведение детей не отреагировал. Защищать девочку от нападок пришлось таким же девочкам-подросткам. URA.RU Направила запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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