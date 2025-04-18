В ТЦ ХМАО четверо мальчиков издевались над девочкой

В Нефтеюганске (ХМАО) в ТЦ «Рандеву» четверо подростков издевались над девочкой. Они толкали ее, ставили подножки и хватали за руки, рассказали очевидцы.
«Возле „Рандеву“ в 20:03, четыре мальчика зажимали девочку. Толкали, бегали за ней, прижимали к стенке внутри ТЦ, ставили подножки, хватали за руки и тянули! Что за отношения к девочкам?» — пишут очевидцы в telegram-канале «Это Юганск, детка».
По их словам, никто из взрослых на такое поведение детей не отреагировал. Защищать девочку от нападок пришлось таким же девочкам-подросткам.
URA.RU Направила запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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