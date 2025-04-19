Тюменский рекорд: в области зарегистрировано более пяти тысяч почетных доноров

В Тюменской области зарегистрировано более пяти тысяч почетных доноров, что свидетельствует о положительной динамике развития безвозмездного донорства в области. Количество людей, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России», продолжает расти, сообщили на сайте «МегаТюмень».
«В результате комплекса мероприятий, направленных на популяризацию донорства, количество людей, награжденных нагрудным знаком „Почетный донор России“, продолжает расти. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 5000 почетных доноров СССР и России», — сообщает информационное издание.
Почетные доноры имеют право на различные меры социальной поддержки, включая бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте (кроме такси). Граждане могут выбрать форму получения льготы: либо в виде бесплатного проезда с использованием единого проездного билета или электронной транспортной карты, либо в виде денежной выплаты.
Службы крови региона фокусируются на постоянном взаимодействии с донорами, привлечении их к повторным донациям и увеличении числа активных доноров. Приоритетными задачами являются обеспечение потребностей лечебных учреждений в крови, контроль качества компонентов крови и их вирусной безопасности.
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