Парад Победы, концерты и выставки: куда сходить 9 Мая в Москве

В 2025 году Россия встретит юбилейную, 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Кроме традиционного парада на Красной площади, в столице готовят множество других мероприятий. Как Москва отметит 9 Мая — в материале URA.RU.
Главные мероприятия в Москве 9 мая
- 10:00 — начало парада на Красной площади;
- 13:00 — Возложение цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата;
- Шествие «Бессмертного полка»;
- 22:00 — салют.
Военный парад на Красной площади
Время и маршрут действия
Парад на Красной площади начнется в 10:00. Колонна проследует от района Нижние Мневники по Звенигородскому шоссе в направлении станции метро «Баррикадная», далее через Триумфальную площадь и по улице Тверская, после чего сделает остановку перед въездом на Красную площадь.
Обратный путь пройдет по Васильевскому спуску и Кремлевской набережной, затем по улице Моховая на Новый Арбат, к Баррикадной и далее к исходной точке маршрута. В состав парадных расчетов войдут участники специальной операции. На шествие пригласили военных из 19 дружественных стран, 10 государств подтвердили участие.
Как посмотреть парад Победы в Москве
Посетить мероприятие можно исключительно по именным приглашениям. В этом году к участию в параде присоединятся и волонтеры, ставшие победителями конкурса «После Победы». Наблюдать за церемонией можно в ходе прямой трансляции на федеральных телеканалах и на платформах Rutube и «ВКонтакте». В дни репетиций и 9 мая можно пройтись пешком до центра Москвы и посмотреть на колонны военной техники, движущиеся к Красной площади.
Акция «Бессмертный полк»
«Бессмертный полк» пройдет в смешанном формате (онлайн и в традиционном). Шествие обычно стартует от метро «Динамо» и заканчивается на Красной площади. Будьте готовы к тому, что маршрут займет около двух часов, а то и больше. Но к колонне можно присоединиться и по ходу движения.
Концерты и представления ко Дню Победы в Москве
- В Московском международном Доме музыки состоится концерт духового оркестра Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. В рамках праздничной программы прозвучат широко известные и любимые композиции, среди которых — «День Победы», «Смуглянка», «Севастопольский вальс» и ряд других произведений.
Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 8. Начало в 19:00.
- В лютеранском кафедральном соборе Святых Петра и Павла состоится Гала-концерт «К 80-летию Великой Победы». В сопровождении трубы и органа выступит хор мальчиков и юношей Cantus.
Адрес: Старосадский пер., 7/10с6. Начало в 18:00.
В концертном зале «Измайлово» выступит Московский казачий хор с программой «За Веру и Отечество». В репертуаре коллектива — старинные песни казаков и романсы. Выступления хора никогда не повторяются.
Адрес: Измайловское ш., 71, корп. 5. Начало в 16:00.
- В Московском международном Доме музыки Академический оркестр русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова представит программу, посвященную 80-летию Великой Победы.
Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 8. Начало в 19.00.
- В Цирке Никулина пройдет праздничное представление с участием эквилибристов, акробатов, дрессированных животных, высшей школы верховой езды и клоунского дуэта.
Адрес: Цветной бул., 13. Время: 18:00
- В Московском международном Доме музыки ансамбль Росгвардии исполнит песни «Поклонимся великим тем годам», «Священную войну» и другие.
Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 8. Начало в 19.00.
Театральные постановки 9 мая в Москве
- В Малом театре покажут спектакль «Большая тройка (Ялта-45)» по пьесе шведского драматурга Ларса Свенссона. Режиссер Андрей Житинкин приглашает зрителей взглянуть на события Ялтинской конференции из-за кулис. На сцене будут раскрыты детали переговоров между Иосифом Сталиным, Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом.
Адрес: Театральный пр., 1, стр. 1. Начало в 18:00.
- В Театре Российской армии состоится спектакль «Знамя Победы». В постановке режиссера Игоря Угольникова рассказывается об одном из самых важных моментов Великой Отечественной войны — установлении советского знамени на крыше Рейхстага.
Адрес: Суворовская площадь, 2. Начало в 19:00.
- В театре Моссовета можно увидеть литературно-драматическую композицию «Это и моя Победа». На сцене появятся Александр Бобровский, Екатерина Гусева, Александр Емельянов, Роман Кириллов и другие актеры.
Адрес: Большая Садовая ул., 16, стр. 1. Начало в 19:00.
- В театре на Таганке покажут спектакль о жизни в блокадном Ленинграде "Мой бедный Марат". Начало в 19:00.
Адрес: ул. Земляной Вал, 76/21, Начало в 19:00.
- Театр-студия Всеволода Шиловского покажет спектакль «Не покидай меня» по пьесе Алексея Дударева. Это история о четырех старшеклассницах, которые в начале войны вынуждены поменять молодую и счастливую жизнь на службу в разведгруппе.
Адрес: ул. Петровка, 17, стр. 2. Начало в 18:00.
Выставки 9 мая в Москве
- Выставка «1418 дней. К 80-летию Великой Победы» пройдет в Новой Третьяковке. Там представлены работы художников из коллекции галереи, посвященные войне 1941-1945 годов. Выставка состоит из трех частей: об уходе на фронт и борьбе за жизнь, о триумфе победы, и об испытаниях людей, переживших военные годы.
Адрес: Крымский вал, 10. Время: 10:00-20:00
- Выставка «От документов к символу» пройдет в Центре визуальной культуры Beton. Экспозицию посвятили военной фотографии, выставка охватывает столетний период с 1850 по 1950 год.
Адрес: Якиманская наб., 2, корп. 1 Время: 12:00-20:00
Выставка «Красота Победы» в Музее Победы посвящена советской женской моде, зародившейся в послевоенное время. Тогда она стала важной частью культурного наследия СССР. На площади 300 квадратных метров представят более 200 уникальных экспонатов из фондов Музея Победы и Музея Москвы. Это подлинные образцы одежды 1950-х годов.
Адрес: Площадь Победы, д. 3. Время: 10:00-21:00
- Выставка «Города-герои» в музее обороны Москвы (6+) включает уникальные предметы из собраний музея обороны Москвы и Музея Героев Советского Союза и России. Посетители увидят тематическую сувенирную продукцию, книги, нумизматические коллекции, отражающие ключевые моменты обороны городов-героев.
Адрес: Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, дом 3. Время: 10:00-18:00
- Выставка «Грековцы. Под знаменем Победы» в парке Зарядье объединяет историческую ретроспективу и современные произведения, созданные мастерами Студии военных художников имени Грекова. Экспозиция включает более 220 работ, среди которых живописные полотна, графические листы, военные плакаты и скульптуры.
Адрес: ул. Варварка, 6, стр. 1. Время: с 10:00 до 21:00
Экскурсии в кинопарке «Москино» 9 мая в Москве (10+)
В кинопарке «Москино» проводят интерактивную экскурсию «Хроники Победы», основанную на документах, ставших свидетелями войны. Экскурсию дополнят театрализованные элементы и игра профессиональных актеров.
Экскурсия включает пять этапов:
- Программа начинается у входа в одну из стартовых зон кластера: «Парк Сказок».
- Посетители экскурсии переместятся на натурную площадку «Уездный город», которая превратится в Вязьму времен первых лет войны. Тут можно будет услышать истории из эпицентра боевых событий.
- Следующая точка маршрута — «Москва 1940-х». Участники узнают об экстренной эвакуации города и роли метрополитена в обороне столицы.
- Гости кинопарка окажутся в «Центре Москвы» в военные годы.
- Закончится программа у «Рейхстага» в памятный майский день Великой Победы.
Адрес: пос. Краснопахорское, ул. Лиозновой. Время: 14—15 ч; 16—17 ч; 18—19 ч.
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