Технопарк, концертный зал и отель: власти Тюмени запланировали капитальную застройку у Антипино

В Тюмени возле района Антипино запланирована масштабную застройку — до 2041 года здесь планируют построить торговый центр, концертный зал на 1200 мест, отель из трех корпусов, технопарк и экопарк «Лебяжий остров» с местами для рыбалки. Все указанные объекты появятся в районе улицы Раневской и кольцевой дороги. Документ опубликован на сайте администрации.
«Предусмотрено размещение многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки с объектами социального обеспечения населения. В границах проектируемой территории планируется: станция скорой помощи, пожарное депо, торговый центр, башня с коммерческими помещениями (концертный зал на 1200 мест, театр, деловой центр), отель из трех корпусов, орнитологический экопарк „Лебяжий остров“, причал для речного маршрутного транспорта», — указано в документе.
Также в этом районе обустроят дамбу. В первую очередь до 2036 года хотят возвести ТЦ площадью 75 тысяч квадратных метров, технопарк, два детских сада и школу. На последнем этапе 2041 году построят экопарк с причалами, яхтклубом и доступом к воде.
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