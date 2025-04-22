Технопарк, концертный зал и отель: власти Тюмени запланировали капитальную застройку у Антипино

В Тюмени до 2041 года возле Антипино построят концертный зал с отелем и ТЦ
© Служба новостей «URA.RU»
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Все объекты закончат к 2041 году
Все объекты закончат к 2041 году Фото:

В Тюмени возле района Антипино запланирована масштабную застройку — до 2041 года здесь планируют построить торговый центр, концертный зал на 1200 мест, отель из трех корпусов, технопарк и экопарк «Лебяжий остров» с местами для рыбалки. Все указанные объекты появятся в районе улицы Раневской и кольцевой дороги. Документ опубликован на сайте администрации.

«Предусмотрено размещение многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки с объектами социального обеспечения населения. В границах проектируемой территории планируется: станция скорой помощи, пожарное депо, торговый центр, башня с коммерческими помещениями (концертный зал на 1200 мест, театр, деловой центр), отель из трех корпусов, орнитологический экопарк „Лебяжий остров“, причал для речного маршрутного транспорта», — указано в документе.

Также в этом районе обустроят дамбу. В первую очередь до 2036 года хотят возвести ТЦ  площадью 75 тысяч квадратных метров, технопарк, два детских сада и школу. На последнем этапе 2041 году построят экопарк с причалами, яхтклубом и доступом к воде.

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В Тюмени возле района Антипино запланирована масштабную застройку — до 2041 года здесь планируют построить торговый центр, концертный зал на 1200 мест, отель из трех корпусов, технопарк и экопарк «Лебяжий остров» с местами для рыбалки. Все указанные объекты появятся в районе улицы Раневской и кольцевой дороги. Документ опубликован на сайте администрации. «Предусмотрено размещение многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки с объектами социального обеспечения населения. В границах проектируемой территории планируется: станция скорой помощи, пожарное депо, торговый центр, башня с коммерческими помещениями (концертный зал на 1200 мест, театр, деловой центр), отель из трех корпусов, орнитологический экопарк „Лебяжий остров“, причал для речного маршрутного транспорта», — указано в документе. Также в этом районе обустроят дамбу. В первую очередь до 2036 года хотят возвести ТЦ  площадью 75 тысяч квадратных метров, технопарк, два детских сада и школу. На последнем этапе 2041 году построят экопарк с причалами, яхтклубом и доступом к воде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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