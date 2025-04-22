Американский вертолет за 35 миллионов продают в Нижнем Тагиле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аппарат может вместить четырех человек
Аппарат может вместить четырех человек Фото:

В Нижнем Тагиле на продажу выставили четырехместный вертолет американской компании Robinson R-44-II за 35 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

По словам владельца, вертолет выпущен в 2013 году и отлетал 560 часов. Аппарат оснащен дополнительными опорами для посадки на рыхлый грунт и снег, пилотажным комплексом с аварийным источником питания.

Покупателю также достанутся комплекты защитных чехлов на весь вертолет, гарнитура ВОSЕ и прочая электроника. Как отметил продавец, вертолет бережно хранится в теплом ангаре.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле на продажу выставили четырехместный вертолет американской компании Robinson R-44-II за 35 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Авито». По словам владельца, вертолет выпущен в 2013 году и отлетал 560 часов. Аппарат оснащен дополнительными опорами для посадки на рыхлый грунт и снег, пилотажным комплексом с аварийным источником питания. Покупателю также достанутся комплекты защитных чехлов на весь вертолет, гарнитура ВОSЕ и прочая электроника. Как отметил продавец, вертолет бережно хранится в теплом ангаре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...