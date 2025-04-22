Аппарат может вместить четырех человек
В Нижнем Тагиле на продажу выставили четырехместный вертолет американской компании Robinson R-44-II за 35 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».
По словам владельца, вертолет выпущен в 2013 году и отлетал 560 часов. Аппарат оснащен дополнительными опорами для посадки на рыхлый грунт и снег, пилотажным комплексом с аварийным источником питания.
Покупателю также достанутся комплекты защитных чехлов на весь вертолет, гарнитура ВОSЕ и прочая электроника. Как отметил продавец, вертолет бережно хранится в теплом ангаре.
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