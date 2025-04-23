В конкурсе на вакантную должность главного архитектора Кургана ожидается поток кандидатов из других регионов. Основными претендентами станут опытные специалисты с профильным образованием. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к администрации города.
«На конкурс ожидаются кандидаты из соседних регионов. Документы могут подать как минимум три иногородних архитектора с опытом управления. Говорят, что поучаствовать в конкурсе им предложили бывшие чиновники мэрии», — сообщил инсайдер.
Другой источник отмечает, что возможно, большая часть кандидатов будет без архитектурного образования. «Это проблема многих регионов, когда на должностях главных архитекторов сидят люди без должного образования. Возглавить управление архитектуры по сути может хоть юрист, хоть экономист. Требование к кандидатам невысокие — высшее образование, опыт работы по специальности или опыт муниципальной или государственной службы», — отметил собеседник.
Первый этап конкурса на должность архитектора запланирован на 12 мая 2025 года. До этой даты идет прием документов от кандидатов. После с заявившимися специалистами пройдут собеседования.
Без главного архитектора Курган уже с 24 февраля. Предыдущий руководитель градостроительного управления Александр Ивлев уволился по собственному желанию и вернулся в Сысерть, откуда и приезжал работать в мэрию. Молодой урбанист проработал в должности главного архитектора около четырех месяцев. После переезда из Кургана Ивлев устроился работать замдиректора МБУ «Центр экономического и пространственного развития» в Сысерти.
Ранее URA.RU писало, что на этой должности происходила частная смена руководителей. Ее связывали с высокими требованиями к таким специалистам и низкой зарплатой. До этого место главного архитектора пустовало с 2017 года, пока должность не заняла уроженка Перми Анна Алексейчук. Однако она проработал лишь до 2020-го. Тогда главным архитектором Кургана становился Кирилл Жученко из Тюмени. Спустя два года пост возглавлял местный специалист Николай Шабалин, который сейчас работает замначальника управления архитектуры.
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