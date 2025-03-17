Бывший главный архитектор Кургана уехал менять «Уральскую Рублевку»

Александр Ивлев стал замдиректора центра развития Сысерти

17 марта 2025 в 14:00 Размер текста - 17 +

Александр Ивлев в Сысерти уже работал Фото: ВКонтакте/Александр Ивлев Бывший главный архитектор Кургана Александр Ивлев, проработавший в должности четыре месяца, занял пост заместителя директора в МБУ «Центр пространственного и экономического развития» Сысерти. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к местной администрации. «Центр занимается стратегическими процессами, связанными с градостроительством и экономикой. Ивлеву эти темы хорошо знакомы, равно как и сама Сысерть», — рассказал собеседник. Александр Ивлев родился в Кургане, на архитектора отучился в Екатеринбурге, долгое время работал в Сысерти — взаимодействовал с креативным кластером, с агентством развития города, вел различные проекты. Местная администрация, в частности, ходатайствовала о том, чтобы отправить Ивлева учиться по программе «Архитекторы РФ». Он отучился, проявил себя тогда хорошо, сделав проект «Твори дворы». Считается, что из администрации Кургана он уволился, потому что не нашел общего языка с руководством областного депстроя. По другой версии, просто решил быть ближе к семье и получил выгодное предложение от сысертских властей. Подробнее о его биографии — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший главный архитектор Кургана Александр Ивлев, проработавший в должности четыре месяца, занял пост заместителя директора в МБУ «Центр пространственного и экономического развития» Сысерти. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к местной администрации. «Центр занимается стратегическими процессами, связанными с градостроительством и экономикой. Ивлеву эти темы хорошо знакомы, равно как и сама Сысерть», — рассказал собеседник. Александр Ивлев родился в Кургане, на архитектора отучился в Екатеринбурге, долгое время работал в Сысерти — взаимодействовал с креативным кластером, с агентством развития города, вел различные проекты. Местная администрация, в частности, ходатайствовала о том, чтобы отправить Ивлева учиться по программе «Архитекторы РФ». Он отучился, проявил себя тогда хорошо, сделав проект «Твори дворы». Считается, что из администрации Кургана он уволился, потому что не нашел общего языка с руководством областного депстроя. По другой версии, просто решил быть ближе к семье и получил выгодное предложение от сысертских властей. Подробнее о его биографии — в материале URA.RU.