В Петербурге грузовой лифт раздавил голову рабочему

В Петербурге голову сотрудника магазина зажало грузовым лифтом. Мужчина скончался на месте. Об этом сообщает ГСУ СК России по Петербургу.
«23 апреля в подсобном помещении магазина, расположенного на улице Косыгина, обнаружено тело работника с травмами головы и грудной клетки. При проведении погрузочно-разгрузочных работ мужчину придавило элементами конструкции грузового лифта», — пишет ГСУ СК России по городу в официальном telegram-канале.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.
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