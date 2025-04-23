23 апреля 2025
22 апреля 2025

В Петербурге грузовой лифт раздавил голову рабочему

© Служба новостей «URA.RU»
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При проведении погрузочно-разгрузочных работ на мужчину упала лифтовая конструкция
При проведении погрузочно-разгрузочных работ на мужчину упала лифтовая конструкция Фото:

В Петербурге голову сотрудника магазина зажало грузовым лифтом. Мужчина скончался на месте. Об этом сообщает ГСУ СК России по Петербургу.

«23 апреля в подсобном помещении магазина, расположенного на улице Косыгина, обнаружено тело работника с травмами головы и грудной клетки. При проведении погрузочно-разгрузочных работ мужчину придавило элементами конструкции грузового лифта», — пишет ГСУ СК России по городу в официальном telegram-канале.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

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В Петербурге голову сотрудника магазина зажало грузовым лифтом. Мужчина скончался на месте. Об этом сообщает ГСУ СК России по Петербургу. «23 апреля в подсобном помещении магазина, расположенного на улице Косыгина, обнаружено тело работника с травмами головы и грудной клетки. При проведении погрузочно-разгрузочных работ мужчину придавило элементами конструкции грузового лифта», — пишет ГСУ СК России по городу в официальном telegram-канале. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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