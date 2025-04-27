Алсу заявила о примирении с бывшим мужем ради детей

Певица Алсу объявила о примирении с бывшим супругом Яном Абрамовым ради совместного воспитания детей. Соответствующее заявление артистка сделала в своем официальном аккаунте в социальных сетях, отметив, что их с экс-мужем объединяет забота о будущем дочерей и сына.
«Нас навсегда связывают наши замечательные дети. Совместно нас объединяет именно их будущее. Мы будем продолжать и встречаться, и окружать их вниманием, и воспитывать их в дружеской атмосфере, как полагается взрослым, мудрым людям, прошедшим длинный жизненный путь вместе, чтобы и после развода сохранять теплое и человеческое общение» — написала Алсу в своих соцсетях. Ее слова цитирует «Комсомольская правда».
Она также выразила благодарность Яну за детей и совместные годы, отметив, что он хороший и заботливый отец. В конце она закрыла тему, пожелав всем добра и счастья.
Алсу и Ян Абрамов официально развелись в августе 2024 года после 18 лет брака. По информации адвоката Абрамова, супруги уже завершили раздел имущества, сумма которого оценивается в 20–30 млрд рублей, и не планируют дополнительных судебных разбирательств. У бывших супругов трое детей, которые остались с матерью, однако отец продолжает активно участвовать в их жизни.
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