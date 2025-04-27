27 апреля 2025

Дорожная разметка в центре Перми обойдется в 75 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Обновить дорожную разметку требуется до 20 октября 2026 года
Обновить дорожную разметку требуется до 20 октября 2026 года Фото:

КГБУ «Дорожно-эксплуатационная служба» ищет подрядчика для обновления дорожной разметки в центре Перми. Работы оценили в 75 млн рублей.

«Выполнение работ по демаркировке, нанесению и обеспечению наличия дорожной разметки красками (эмалями), термопластическими материалами на улично-дорожной сети центрально-планировочного района Перми. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 75 млн рублей. Заказчиком выступает КГБУ „Дорожно-эксплуатационная служба“ Пермского края», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Работы требуется выполнить с даты заключения контракта до 20 октября 2026 года. Дорожную разметку обновят на 169 участках автомобильных дорог в центре города.

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КГБУ «Дорожно-эксплуатационная служба» ищет подрядчика для обновления дорожной разметки в центре Перми. Работы оценили в 75 млн рублей. «Выполнение работ по демаркировке, нанесению и обеспечению наличия дорожной разметки красками (эмалями), термопластическими материалами на улично-дорожной сети центрально-планировочного района Перми. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 75 млн рублей. Заказчиком выступает КГБУ „Дорожно-эксплуатационная служба“ Пермского края», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. Работы требуется выполнить с даты заключения контракта до 20 октября 2026 года. Дорожную разметку обновят на 169 участках автомобильных дорог в центре города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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