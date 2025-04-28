Дожди будут заливать Тюмень до глубокой ночи. Скрин

В Тюмени за сутки выпадет четверть месячной нормы осадков
© Служба новостей «URA.RU»
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К 17 часам в Тюмени возможна гроза
К 17 часам в Тюмени возможна гроза Фото:

Дождь в Тюмени продлится до глубокого вечера 28 апреля. Об этом сообщает метеорологический сервис Ventusky.

«Осадки продлятся на территории Тюменской области до 19 часов. После этого будет небольшое затишье. Возобновятся осадки к 23 часам и продлятся еще час», — сообщает сервис.

Отмечается, что пика непогода достигнет в районе 17 часов. К этому времени возможна гроза и усиление ветра. В целом же за сутки выпадет более шести миллиметров осадков, что превышает четверть месячной нормы апреля.

Прогноз осадков по версии Ventusky
Прогноз осадков по версии Ventusky
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Дождь в Тюмени продлится до глубокого вечера 28 апреля. Об этом сообщает метеорологический сервис Ventusky. «Осадки продлятся на территории Тюменской области до 19 часов. После этого будет небольшое затишье. Возобновятся осадки к 23 часам и продлятся еще час», — сообщает сервис. Отмечается, что пика непогода достигнет в районе 17 часов. К этому времени возможна гроза и усиление ветра. В целом же за сутки выпадет более шести миллиметров осадков, что превышает четверть месячной нормы апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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