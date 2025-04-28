К 17 часам в Тюмени возможна гроза
Дождь в Тюмени продлится до глубокого вечера 28 апреля. Об этом сообщает метеорологический сервис Ventusky.
«Осадки продлятся на территории Тюменской области до 19 часов. После этого будет небольшое затишье. Возобновятся осадки к 23 часам и продлятся еще час», — сообщает сервис.
Отмечается, что пика непогода достигнет в районе 17 часов. К этому времени возможна гроза и усиление ветра. В целом же за сутки выпадет более шести миллиметров осадков, что превышает четверть месячной нормы апреля.
Прогноз осадков по версии Ventusky
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