В Курганском театре драмы 11 мая в 18:00 состоится показ спектакля «Хорошо жить», поставленного по мотивам поэмы Николая Некрасова. Об этом сообщает группа театра в соцсети «ВКонтакте».
Главную роль в постановке исполнит номинант премии «Золотая маска» Любовь Савина. «11 мая в 18:00 на нашей сцене нашумевшая февральская премьера — философский и трогательный до слез спектакль в жанре балаган „Хорошо жить“, режиссер Вячеслав Зайчиков», — пишут в группе театра.
Ранее в Кургане уже проходили необычные культурные события. Творческие вечера, иммерсивные гастрономические спектакли и тематические концерты, объединяющие различные форматы искусства.
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