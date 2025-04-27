27 апреля 2025

В Кургане интересно: в театре покажут спектакль по мотивам поэмы Некрасова. Фото

В Курганском театре драмы состоится спектакль «Хорошо жить»
© Служба новостей «URA.RU»
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Спектакль пройдет в Курганском театре драмы 11 мая
Спектакль пройдет в Курганском театре драмы 11 мая Фото:

В Курганском театре драмы 11 мая в 18:00 состоится показ спектакля «Хорошо жить», поставленного по мотивам поэмы Николая Некрасова. Об этом сообщает группа театра в соцсети «ВКонтакте».

Главную роль в постановке исполнит номинант премии «Золотая маска» Любовь Савина. «11 мая в 18:00 на нашей сцене нашумевшая февральская премьера — философский и трогательный до слез спектакль в жанре балаган „Хорошо жить“, режиссер Вячеслав Зайчиков», — пишут в группе театра.

Ранее в Кургане уже проходили необычные культурные события. Творческие вечера, иммерсивные гастрономические спектакли и тематические концерты, объединяющие различные форматы искусства.

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В Курганском театре драмы 11 мая в 18:00 состоится показ спектакля «Хорошо жить», поставленного по мотивам поэмы Николая Некрасова. Об этом сообщает группа театра в соцсети «ВКонтакте». Главную роль в постановке исполнит номинант премии «Золотая маска» Любовь Савина. «11 мая в 18:00 на нашей сцене нашумевшая февральская премьера — философский и трогательный до слез спектакль в жанре балаган „Хорошо жить“, режиссер Вячеслав Зайчиков», — пишут в группе театра. Ранее в Кургане уже проходили необычные культурные события. Творческие вечера, иммерсивные гастрономические спектакли и тематические концерты, объединяющие различные форматы искусства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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