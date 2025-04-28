Уровень воды на реке Ишим в районе села Ильинка Тюменской области превысил отметку «опасного явления». Такие данные размещены на сайте «паводок72.рф».
«Гидропост Ишим — Ильинка. Уровень воды на 29 апреля — 815 см. Изменение за сутки составляет +12 сантиметров. Превышение критической точки: 15 сантиметров», — отмечено на сайте.
Вода также постепенно прибывает и на других реках Тюменской области. Среди них:
- в Ишиме река Ишим +15 (775 см) критическая отметка — 850;
- в Абатском река Ишим +8 (773 см) критическая отметка — 960;
- в Ялуторовске река Тобол +4 (522 см) критическая отметка — 850;
- в Викулово река Ишим -1 (581 см) критическая отметка — 1000;
- в Тобольске река Иртыш +3 (613 см) критическая отметка — 853;
- на Туре в Тюмени +12 (492) критическая отметка — 850.
Ранее губернатор Тюменской области объявил режим чрезвычайной ситуации в Казанском районе. Аналогичные меры планируют организовать в еще четырех тюменских муниципалитетах.
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