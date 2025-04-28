28 апреля 2025

Уровень воды на реке Ишим превысил отметку опасного явления на 15 сантиметров. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень «опасного явления» над нулем поста у села Ильинка — 800 сантиметров
Уровень «опасного явления» над нулем поста у села Ильинка — 800 сантиметров Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Уровень воды на реке Ишим в районе села Ильинка Тюменской области превысил отметку «опасного явления». Такие данные размещены на сайте «паводок72.рф».

«Гидропост Ишим — Ильинка. Уровень воды на 29 апреля — 815 см. Изменение за сутки составляет +12 сантиметров. Превышение критической точки: 15 сантиметров», — отмечено на сайте.

Вода также постепенно прибывает и на других реках Тюменской области. Среди них:

  • в Ишиме река Ишим +15 (775 см) критическая отметка — 850;
  • в Абатском река Ишим +8 (773 см) критическая отметка — 960;
  • в Ялуторовске река Тобол +4 (522 см) критическая отметка — 850;
  • в Викулово река Ишим -1 (581 см) критическая отметка — 1000;
  • в Тобольске река Иртыш +3 (613 см) критическая отметка — 853;
  • на Туре в Тюмени +12 (492) критическая отметка — 850.

Ранее губернатор Тюменской области объявил режим чрезвычайной ситуации в Казанском районе. Аналогичные меры планируют организовать в еще четырех тюменских муниципалитетах.

Уровни воды на тюменских реках 29 апреля 2025 год
Уровни воды на тюменских реках 29 апреля 2025 год
Фото:

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Уровень воды на реке Ишим в районе села Ильинка Тюменской области превысил отметку «опасного явления». Такие данные размещены на сайте «паводок72.рф». «Гидропост Ишим — Ильинка. Уровень воды на 29 апреля — 815 см. Изменение за сутки составляет +12 сантиметров. Превышение критической точки: 15 сантиметров», — отмечено на сайте. Вода также постепенно прибывает и на других реках Тюменской области. Среди них: Ранее губернатор Тюменской области объявил режим чрезвычайной ситуации в Казанском районе. Аналогичные меры планируют организовать в еще четырех тюменских муниципалитетах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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