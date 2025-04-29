Тюменец прописывал у себя в квартире мигрантов за 500 рублей

Тюменец прописал в своей квартире 20 мигрантов

29 апреля 2025 в 15:40 Размер текста - 17 +

На тюменца завели головное дело Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Тюмени незаконно прописал в своей квартире 20 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. «Тюменец уличен сотрудниками полиции в фиктивной регистрации в своей квартире 20 мигрантов. С июня прошлого года мужчина оформил для двадцати уроженцев соседних государств временную регистрацию в своей квартире», — поделились в ведомстве. За такую услугу с каждого из иностранных граждан мужчина попросил по 500 рублей. Таким образом, за всех зарегистрированных людей он заработал 10 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело по 322 статье УК РФ. На время расследования тюменец был отпущен под подписку о невыезде. Ранее жительница областной столицы также незаконно прописывала в своей квартире мигрантов. Всего она успела зарегистрировать более сотник человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Тюмени незаконно прописал в своей квартире 20 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. «Тюменец уличен сотрудниками полиции в фиктивной регистрации в своей квартире 20 мигрантов. С июня прошлого года мужчина оформил для двадцати уроженцев соседних государств временную регистрацию в своей квартире», — поделились в ведомстве. За такую услугу с каждого из иностранных граждан мужчина попросил по 500 рублей. Таким образом, за всех зарегистрированных людей он заработал 10 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело по 322 статье УК РФ. На время расследования тюменец был отпущен под подписку о невыезде. Ранее жительница областной столицы также незаконно прописывала в своей квартире мигрантов. Всего она успела зарегистрировать более сотник человек.