Ишим может затопить паводками в первых числах мая

уточненный прогноз обещает пик половодья в Ишиме в районе 5-6 мая
новость из сюжетаПаводок в Тюменской области-2025
Город Ишим в Тюменской области может оказаться в зоне затопления уже в начале мая. Обновленный прогноз сообщает Росгидромет.
«С 3 по 5 мая на реке Ишим ожидается уровень опасного явления. Вода может превысить отметку 850 сантиметров над нулем поста. В дальнейшем вода будет прибывать», — сообщает ведомство.
Ранее сообщалось, что за последние сутки уровень воды в Ишиме в районе города поднялся на 14 сантиметров. Продолжается рост уровня воды и в других реках региона.
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