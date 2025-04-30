Ишим может затопить паводками в первых числах мая

Росгидромет: Паводок затопит Ишим в первых числах мая
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уточненный прогноз обещает пик половодья в Ишиме в районе 5-6 мая
уточненный прогноз обещает пик половодья в Ишиме в районе 5-6 мая Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Город Ишим в Тюменской области может оказаться в зоне затопления уже в начале мая. Обновленный прогноз сообщает Росгидромет.

«С 3 по 5 мая на реке Ишим ожидается уровень опасного явления. Вода может превысить отметку 850 сантиметров над нулем поста. В дальнейшем вода будет прибывать», — сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что за последние сутки уровень воды в Ишиме в районе города поднялся на 14 сантиметров. Продолжается рост уровня воды и в других реках региона.

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Город Ишим в Тюменской области может оказаться в зоне затопления уже в начале мая. Обновленный прогноз сообщает Росгидромет. «С 3 по 5 мая на реке Ишим ожидается уровень опасного явления. Вода может превысить отметку 850 сантиметров над нулем поста. В дальнейшем вода будет прибывать», — сообщает ведомство. Ранее сообщалось, что за последние сутки уровень воды в Ишиме в районе города поднялся на 14 сантиметров. Продолжается рост уровня воды и в других реках региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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