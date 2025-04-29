29 апреля 2025

Уровень воды в реке Ишим прибавил 14 сантиметров. Инфографика

В Тюменской области 30 апреля уровень воды вырос во всех крупных реках
© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень воды за сутки вырос во всех реках региона
Уровень воды за сутки вырос во всех реках региона Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Уровень воды в реке Ишим в районе Ишима увеличился за последние сутки на 14 сантиметров и достиг показателя в 789 сантиметров. Данные размещены на сайте «Паводок72.рф»

«Гидропост Ишим — Ишим. Уровень воды на 30 апреля — 789 см. Изменение за сутки составляет +14 сантиметров. Критическая точка: 850 сантиметров», — отмечено на сайте.

Вода также постепенно прибывает и на других реках Тюменской области. Среди них:

  • в Ильинке река Ишим +13 (828 см) критическая отметка — 800;
  • в Абатском река Ишим +6 (779 см) критическая отметка — 960;
  • в Ялуторовске река Тобол +2 (524 см) критическая отметка — 850;
  • в Викулово река Ишим +6 (587 см) критическая отметка — 1000;
  • в Тобольске река Иртыш +2 (615 см) критическая отметка — 853;
  • на Туре в Тюмени +14 (506) критическая отметка — 850.

Ранее в Казанском районе Тюменской области объявил режим чрезвычайной ситуации. Власти готовы организовать подобные меры еще в еще четырех тюменских муниципалитетах.

Уровень воды в Тюменских реках на 30 апреля
Уровень воды в Тюменских реках на 30 апреля
Фото:

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Уровень воды в реке Ишим в районе Ишима увеличился за последние сутки на 14 сантиметров и достиг показателя в 789 сантиметров. Данные размещены на сайте «Паводок72.рф» «Гидропост Ишим — Ишим. Уровень воды на 30 апреля — 789 см. Изменение за сутки составляет +14 сантиметров. Критическая точка: 850 сантиметров», — отмечено на сайте. Вода также постепенно прибывает и на других реках Тюменской области. Среди них: Ранее в Казанском районе Тюменской области объявил режим чрезвычайной ситуации. Власти готовы организовать подобные меры еще в еще четырех тюменских муниципалитетах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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