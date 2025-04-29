Уровень воды в реке Ишим в районе Ишима увеличился за последние сутки на 14 сантиметров и достиг показателя в 789 сантиметров. Данные размещены на сайте «Паводок72.рф»
«Гидропост Ишим — Ишим. Уровень воды на 30 апреля — 789 см. Изменение за сутки составляет +14 сантиметров. Критическая точка: 850 сантиметров», — отмечено на сайте.
Вода также постепенно прибывает и на других реках Тюменской области. Среди них:
- в Ильинке река Ишим +13 (828 см) критическая отметка — 800;
- в Абатском река Ишим +6 (779 см) критическая отметка — 960;
- в Ялуторовске река Тобол +2 (524 см) критическая отметка — 850;
- в Викулово река Ишим +6 (587 см) критическая отметка — 1000;
- в Тобольске река Иртыш +2 (615 см) критическая отметка — 853;
- на Туре в Тюмени +14 (506) критическая отметка — 850.
Ранее в Казанском районе Тюменской области объявил режим чрезвычайной ситуации. Власти готовы организовать подобные меры еще в еще четырех тюменских муниципалитетах.
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