В центре Екатеринбурга выстроилась толпа байкеров: видео с ревущими моторами

Байкеры колонной проедут по едут города
В Екатеринбурге 3 мая байкеры официально открыли мотосезон. Толпа мотолюбителей собралась у ККТ «Космос» в 11:00, а в 14:00 колонна двинулась по центральным улицам города, передает корреспондент URA.RU.
Мотоколонну сопровождают полицейские. Перекрытие дорог на время мотопробега не планируется.
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