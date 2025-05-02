02 мая 2025

В центре Екатеринбурга выстроилась толпа байкеров: видео с ревущими моторами

Мотоциклисты открыли сезон пробегом по Екатеринбургу
© Служба новостей «URA.RU»
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Байкеры колонной проедут по едут города
Байкеры колонной проедут по едут города Фото:

В Екатеринбурге 3 мая байкеры официально открыли мотосезон. Толпа мотолюбителей собралась у ККТ «Космос» в 11:00, а в 14:00 колонна двинулась по центральным улицам города, передает корреспондент URA.RU.

Мотоколонну сопровождают полицейские. Перекрытие дорог на время мотопробега не планируется.

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В Екатеринбурге 3 мая байкеры официально открыли мотосезон. Толпа мотолюбителей собралась у ККТ «Космос» в 11:00, а в 14:00 колонна двинулась по центральным улицам города, передает корреспондент URA.RU. Мотоколонну сопровождают полицейские. Перекрытие дорог на время мотопробега не планируется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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