06 октября 2025

Под Екатеринбургом автобус насмерть снес пешехода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На дороге ввели ограничения
На дороге ввели ограничения Фото:

На обходе Верхней Пышмы (Свердловская область) утром 7 октября пассажирский автобус сбил мужчину, резко выбежавшего на проезжую часть. Пешеход скончался на месте ДТП до приезда медиков, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Водитель, управляя частным пассажирским автобусом Yutong, следовал без пассажиров после выполненного рейса. В этот момент на проезжую часть выбежал пешеход — мужчина в темной одежде без световозвращающих элементов. Водитель автобуса не смог избежать наезда», — пояснили в ведомстве.

Сотрудники полиции организовали проверку, в ходе которой установят обстоятельства ЧП. Движение на участке ограничили до одной полосы.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На обходе Верхней Пышмы (Свердловская область) утром 7 октября пассажирский автобус сбил мужчину, резко выбежавшего на проезжую часть. Пешеход скончался на месте ДТП до приезда медиков, рассказали в Госавтоинспекции региона. «Водитель, управляя частным пассажирским автобусом Yutong, следовал без пассажиров после выполненного рейса. В этот момент на проезжую часть выбежал пешеход — мужчина в темной одежде без световозвращающих элементов. Водитель автобуса не смог избежать наезда», — пояснили в ведомстве. Сотрудники полиции организовали проверку, в ходе которой установят обстоятельства ЧП. Движение на участке ограничили до одной полосы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...