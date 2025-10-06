На обходе Верхней Пышмы (Свердловская область) утром 7 октября пассажирский автобус сбил мужчину, резко выбежавшего на проезжую часть. Пешеход скончался на месте ДТП до приезда медиков, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Водитель, управляя частным пассажирским автобусом Yutong, следовал без пассажиров после выполненного рейса. В этот момент на проезжую часть выбежал пешеход — мужчина в темной одежде без световозвращающих элементов. Водитель автобуса не смог избежать наезда», — пояснили в ведомстве.
Сотрудники полиции организовали проверку, в ходе которой установят обстоятельства ЧП. Движение на участке ограничили до одной полосы.
