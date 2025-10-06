06 октября 2025

Всю неделю в Свердловской области будут греметь взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
Специалисты будут проводить взрывные работы
Специалисты будут проводить взрывные работы Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) всю следующую рабочую неделю будут греметь массовые взрывы. Дело в том, что на карьере «Пещерный» специалисты будут проводить взрывные работы, рассказали в пресс-службе мэрии.

«13, 14, 15, 16, 17 и 18 октября 2025 года с 13:00 до 18:00 будут производиться взрывные работы на карьере „Пещерный“ ООО „Краснотурьинск-Полиметалл“» — пояснили там. Жителей призвали воздержаться от походов в лес.

На границе опасной зоны (500 метров) будет дежурить охрана. Перед началом работ раздастся предупредительный сигнал. Сразу после двух продолжительных сигналов проводится взрыв. Три коротких — отбой работ.

