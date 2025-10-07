Екатеринбуржцы сэкономили десятки миллионов рублей на проездах

В Екатеринбурге пассажиры общественного транспорта за последний месяц сэкономили около 38,8 миллиона рублей при оплате проезда через систему быстрых платежей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«С 1 по 30 сентября было проведено 4,3 миллиона транзакций», — пояснили там. Для получения скидки нужно провести оплату по NFC-табличке, установленной в салонах транспорта.
Ранее скидку при оплате проезда в автобусе, трамвае и троллейбусе через СБП увеличили с четырех до девяти рублей с 1 сентября. Акция продлится до 31 декабря 2025 года включительно. За первую неделю с ее начала пассажиры сэкономили более 8,5 миллиона рублей.
Большую транспортную реформу в Екатеринбурге мэр Алексей Орлов и его зам Рустам Галямов проводят с 2024 года. В рамках поддержанной городскими властями программе массово закупаются новые автобусы, трамваи и троллейбусы, а перевозчики стали работать по более дорогим — брутто-контрактам. Заявленная цель всего этого — повышение качества обслуживания пассажиров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!