Монеточке* грозит новый штраф от московского суда

Певице Монеточке (Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) из Екатеринбурга грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в Басманном районном суде Москвы.
«В Басманный районный суд поступил новый протокол, составленный по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах)», — сообщает ТАСС. Дата заседания пока не назначена.
По сведениям судебной пресс-службы, за подобные правонарушения физическим лицам грозит административный штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Аналогичные протоколы поступили в суд в отношении юриста Анатолия Фурсова (включен в перечень иноагентов в январе 2023 года), а также журналиста и литературного критика Анны Наринской (включена в перечень иноагентов в феврале 2024 года). Их дела также будут рассматриваться в Басманном суде в ближайшее время.
Елизавета Гырдымова была включена в реестр иностранных агентов в январе 2023 года, после чего покинула Россию и продолжила гастрольную деятельность за рубежом. Ранее ей запретили въезд в ряд стран с безвизовым режимом для россиян, включая ОАЭ, Турцию и Сербию, а в декабре 2024 года певицу номинировали на Нобелевскую премию мира.
*Елизавета Гырдымова внесена Минюстом РФ в список иноагентов
