Губернатор Паслер поздравил Путина с днем рождения

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил президента России Владимира Путина с 73-летием, подчеркнув его энергию, мудрость и преданность стране. Это следует из поста в telegram-канале главы региона.
«Желаю Владимиру Владимировичу крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. Пусть все замыслы, направленные на процветание нашей Родины, неизменно воплощаются в жизнь», — написал Паслер.
Он отметил, что каждая встреча с Путиным — это всегда диалог. «Потому что глава государства погружен во все сферы жизни региона, знает, что нужно сейчас людям и как решить сложнейшие задачи», — добавил губернатор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!