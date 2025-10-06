06 октября 2025

Губернатор Паслер поздравил Путина с днем рождения

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил президента России Владимира Путина с 73-летием, подчеркнув его энергию, мудрость и преданность стране. Это следует из поста в telegram-канале главы региона.

«Желаю Владимиру Владимировичу крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. Пусть все замыслы, направленные на процветание нашей Родины, неизменно воплощаются в жизнь», — написал Паслер.

Он отметил, что каждая встреча с Путиным — это всегда диалог. «Потому что глава государства погружен во все сферы жизни региона, знает, что нужно сейчас людям и как решить сложнейшие задачи», — добавил губернатор.

