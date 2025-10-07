Нарусовой провели экскурсию
Сенатор РФ Людмила Нарусова (мать журналистки Ксении Собчак) прилетела в Екатеринбург и посетила Ельцин Центр. Об этом рассказали представители ЕЦ.
«Экскурсию для нее [Нарусовой] провела директор Музея [первого президента России] Бориса Ельцина Анна Бородулина», — следует из поста в telegram-канале центра. Визит состоялся 4 октября.
Недавно Ельцин Центр в рамках поездки в Екатеринбург посетила посол Израиля в России Симона Гальперин. ЕЦ стал одной из площадок юбилейного фестиваля современной еврейской культуры.
