Мать Ксении Собчак посетила Ельцин Центр в Екатеринбурге.

Нарусовой провели экскурсию
Нарусовой провели экскурсию Фото:

Сенатор РФ Людмила Нарусова (мать журналистки Ксении Собчак) прилетела в Екатеринбург и посетила Ельцин Центр. Об этом рассказали представители ЕЦ.

«Экскурсию для нее [Нарусовой] провела директор Музея [первого президента России] Бориса Ельцина Анна Бородулина», — следует из поста в telegram-канале центра. Визит состоялся 4 октября.

Недавно Ельцин Центр в рамках поездки в Екатеринбург посетила посол Израиля в России Симона Гальперин. ЕЦ стал одной из площадок юбилейного фестиваля современной еврейской культуры.

Фото:
Фото:

