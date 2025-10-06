Екатеринбург станет меньше - его земли раздадут соседям

Депутаты городской думы Екатеринбурга проголосовали за изменение границ муниципального округа. Такое решение принято из-за пересечения границ Екатеринбурга с Сысертским и Белоярским МО.
«У нас на территории города Екатеринбурга совместно с министерством строительства Свердловской области ведется планомерная работа по устранению пересечений границ земельных участков с границами муниципальных образований. В ходе данной работы были выявлены пересечения земельных участков МО город Екатеринбург с землями Сысертского и Белоярского МО», — ответила замглавы департамента архитектуры и градостроительства Екатеринбурга Марина Малкова. Она уточнила, что исторически земли и не принадлежали городу.
Депутат Александр Колесников поинтересовался, для чего необходимо изменение границ. На что Мацкова ответила, что Роскадастром были допущены ошибки, которые необходимо устранить.
За решение проголосовали 28 народных избранников. Таким образом земли Екатеринбурга отдадут Сысерти и Белоярскому муниципальному округу.
