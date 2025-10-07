Ельцин Центр раскроет тайны в честь своего юбилея

Ельцин Центр представит выставку в честь своего 10-летия
Выставка о создании Ельцин Центра откроется 25 ноября
Выставка о создании Ельцин Центра откроется 25 ноября

В честь 10-летия со дня открытия Ельцин Центра на площадке откроется выставка, где екатеринбуржцам расскажут, каким могло быть учреждение и где оно могло располагаться. Об этом на пресс-завтраке рассказала директор Музея Ельцина Анна Бородулина, передает корреспондент URA.RU.

«Когда решили создать Ельцин Центр, объявили очень большой конкурс, в нем победили четыре проекта. Каждый из них представил свое видение того, как должен выглядеть первый музейный центр в России. Мы с вами знакомы только с одной реализованной концепцией, но их было значительно больше. На этой выставке, например, мы впервые увидим, как еще мог бы выглядеть президентский центр», — поделились Бородулина.

Также в экспозиции раскроют, где мог бы располагаться центр. Например, ходили разговоры, что ЕЦ стоит построить в саду Вайнера.

Выставка откроется 25 ноября. Ее можно будет найти в Арт-галерее.

