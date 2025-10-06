Ужасный матч: «Урал» продул «КАМАЗу» в Первой лиге

Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) проиграл «КАМАЗу» (Набережные Челны) в матче 13-го тура Первой лиги чемпионата России. Встреча, состоявшаяся на гостевом поле «КАМАЗа», завершилась со счетом 5:1.
В составе победителей дважды отличился Даниил Моторин, забив голы на 13-й и 60-й минутах. По одному мячу добавили Мухаммад Султонов (23-я минута), Руслан Апеков (42) и Давид Караев (90). У «Урала» единственный гол забил Илья Ишков на 45-й минуте.
Ранее «Урал» сыграл вничью с «Ротором» на своем поле, а до этого победил «Уфу» и возглавил турнирную таблицу Первой лиги. После 13 туров команда занимает третье место с 24 очками, тогда как «КАМАЗ» благодаря сегодняшней победе поднялся на шестую строчку.
