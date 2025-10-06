06 октября 2025

Ужасный матч: «Урал» продул «КАМАЗу» в Первой лиге

ФК «КАМАЗ» разгромил «Урал» в матче Первой лиги чемпионата России
© Служба новостей «URA.RU»
«Шмелям» удалось забить лишь один гол
«Шмелям» удалось забить лишь один гол Фото:

Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) проиграл «КАМАЗу» (Набережные Челны) в матче 13-го тура Первой лиги чемпионата России. Встреча, состоявшаяся на гостевом поле «КАМАЗа», завершилась со счетом 5:1.

В составе победителей дважды отличился Даниил Моторин, забив голы на 13-й и 60-й минутах. По одному мячу добавили Мухаммад Султонов (23-я минута), Руслан Апеков (42) и Давид Караев (90). У «Урала» единственный гол забил Илья Ишков на 45-й минуте.

Ранее «Урал» сыграл вничью с «Ротором» на своем поле, а до этого победил «Уфу» и возглавил турнирную таблицу Первой лиги. После 13 туров команда занимает третье место с 24 очками, тогда как «КАМАЗ» благодаря сегодняшней победе поднялся на шестую строчку.

