7 октября Владимиру Путину исполнилось 73 года
В Екатеринбурге на здании бизнес-центра «Президент» появилось необычное поздравление для Владимира Путина. Ночью кто-то установил на здании надпись «С ДР». Кадрами с URA.RU поделился читатель.
«Ночью появилась надпись такая „С ДР“ на „Президенте“. Всю ночь провисела, отошел на минут 15, вернулся, а ее уже нет», — рассказал читатель.
По его словам, поздравление провисело около шести часов. Кто его установил — неизвестно.
