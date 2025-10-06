06 октября 2025

В Екатеринбурге необычно поздравили Путина с днем рождения. Фото

Поздравление для Путина появилось на здании в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
7 октября Владимиру Путину исполнилось 73 года
7 октября Владимиру Путину исполнилось 73 года Фото:

В Екатеринбурге на здании бизнес-центра «Президент» появилось необычное поздравление для Владимира Путина. Ночью кто-то установил на здании надпись «С ДР». Кадрами с URA.RU поделился читатель.

«Ночью появилась надпись такая „С ДР“ на „Президенте“. Всю ночь провисела, отошел на минут 15, вернулся, а ее уже нет», — рассказал читатель.

По его словам, поздравление провисело около шести часов. Кто его установил — неизвестно.

© Служба новостей «URA.RU»
