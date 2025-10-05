Свердловские онкопациенты пожаловались на перебои в получении лекарств

Свердловские онкобольные жалуются на перебои с получением бесплатных лекарств, а также отказы в выдаче препаратов, положенным по жизненным показаниям. Почти нереально онкопациентам получить и путевку в санаторий. О том, с какими сложностями сталкиваются онкопациенты в Свердловской области, рассказала президент ассоциации онкопациентов «Здравствуй!», член совета при президенте РФ Ирина Боровова и сами пациенты.
Проблемы финансирования
По словам Борововой, одна из ключевых проблем онкобольных по всей России заключается в нехватке финансирования. Несмотря на то, что пациентов, больных раком, становится все больше, средства на их лечение выделяются в прежнем объеме. Так, на первый этап федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" было выделено 140 млрд рублей. На второй этап проекта направлены те же деньги.
"Хотя мы приросли на 1,2 млн человек. В стране сейчас почти 4,5 млн онкопациентов. Мы приросли и качественно — многие из нас получают инновационную терапию. Также мы внесли [в перечень финансируемых направлений] онкогематологию и онкореабилитацию, которые съедают огромный бюджет", — делится член СПЧ. Она также указала на редкое обновление клинических рекомендаций в стране (раз в 3-5 лет), хотя во всем мире они обновляются чуть ли не ежеквартально.
Также эксперт отметила, что при росте числа пациентов на 4% происходит сокращение объемов медпомощи на 8%. Из-за этого больницы вынуждены лечить пациентов «в долг» и уходить в значительные дебиторские задолженности.
Нехватка лекарств
Еще одна из задач — регулярная актуализация перечня жизненно-важных препаратов, которые онкопациенты получают бесплатно. Онкослужба Свердловской области, как отмечает общественница, по состоянию на август 2025 года закупила ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты — прим. URA.RU) на 25,8 млн рублей. Текущие объемы, по ее словам, не покрывают потребности онкопациентов в жизненно необходимой терапии.
Надбавка к федеральным выплатам в Свердловской области на противоопухолевую терапию одного онкопациента составляет 108 940 рублей. Таким образом регион входит в ТОП-15 среди субъектов РФ по региональным доплатам. Всего в Уральском федеральном округе (УрФО) ежегодно 2,9 тысячи пациенток с раком молочной железы нуждаются в обеспечении инновационными препаратами в соответствии с клиническими рекомендациями. Однако охват пациентов такими препаратами составляет в округе лишь 49%, в Свердловской области он выше — 68%, приводит данные Боровова. Дополнительная потребность в финансировании составляет 3,9 млрд рублей.
Летальность выше, чем по стране
Боровова также указала на то, что летальность пациентов со злокачественными новообразованиями (ЗНО) в Свердловской области выше, чем в среднем по России. «Если одногодичная летальность от ЗНО по KPI должна составлять 17,3%, то в Свердловской области она достигает 19,4%. Особенно высокая одногодичная смертность в регионе от рака легких — 45,4% при показателе по РФ в 44,3%», — сообщила общественница. При этом каждому пятому онкобольному диагноз установлен только на последней четвертой стадии.
На что жалуются сами онкобольные
Президент ассоциации онкопациентов также рассказала, какие жалобы поступали им от больных раком в Свердловской области. Так, одна из пациенток пожаловалась, что столкнулась со сложностями при получении лечения, рекомендованного федеральным центром. "Сказали, препарат дорогостоящий, поэтому лечение пересмотрят на более дешевое. Хотя рекомендованный препарат входит в ЖНВЛП и клинические рекомендации", — рассказала женщина.
"С перерывами выдают льготные лекарства. Говорят, что препараты отсутствуют в связи с дефицитом бюджета", — делится другой онкопациент. Местная жительница с онкозаболеванием пожаловалась, что пришлось закупать препарат за свой счет. "Сказали, что бесплатно не положено, препарата нет в ЖНВЛП. Но он мне нужен по жизненным показаниям", — отметила онкобольная.
В разговоре с корреспондентом URA.RU бывшая онкопациентка из Каменска-Уральского, волонтер Алла Катина призналась, что сама отказывалась от покупки лекарств в пользу денежной выплаты. По ее словам, препарат не всегда можно достать в аптеке (перечень которых также ограничен), приходится долго ждать.
"Заместительную терапию, препараты, которые мне необходимы по жизненным показаниям, я все покупаю за деньги. Нужно иметь силы, здоровье, энергию, чтобы пойти в аптеку с рецептом. Препарата там нет, тебя поставили на очередь. Неизвестно, когда он будет, потом твой рецепт прогорел по срокам. Выплата все равно не покрывает траты на лекарства. Я плачу в месяц две тысячи рублей за лечение, а выплата значительно меньше", — отмечает женщина.
Аналогичная ситуация и с санаторно-курортным лечением. Сейчас выплата вместо услуги составляет 600 рублей в месяц. "Приходится все равно брать деньгами, хотя даже за несколько лет они не покроют путевку, потому что попасть в санаторий невозможно", — поделилась женщина. На отказы в путевках в беседе с агентством сослались еще трое онкопациентов.
Ответ властей
В Департаменте информационной политики Свердловской области с информацией от члена Совета по правам человека при президенте РФ не согласились.
"В регионе пациенты, страдающие онкологическими заболеваниями, обеспечиваются лекарственными препаратами на амбулаторном этапе лечения за счет бюджетных средств и в условиях стационара — за счет средств ОМС. Обеспеченность лекарственными препаратами на всех этапах достаточная. Все необходимые препараты закуплены своевременно. Запас лекарственных препаратов составляет четырехмесячную потребность. Необеспеченные льготные рецепты отсутствуют. Обращения пациентов с онкологическими заболеваниями по вопросам лекарственного обеспечения в министерство не поступали", — говорится в комментарии ведомства.
По данным, предоставленным главным онкологом Свердловской области Денисом Демидовым, статистика смертности от онкозаболеваний в регионе тоже иная. "Одногодичная летальность в регионе по раку легкого соответствует среднероссийским показателям: 44,6 и 44,3 % по итогам 2024 года соответственно. В 2024 году в Свердловской области, как отмечает эксперт, достигнуты все целевые значения индикаторных показателей программы борьбы с онкологическими заболеваниями. Одногодичная летальность уменьшилась за последние пять лет на 20%", — говорит врач.
Свердловская область является лидером в России по реализации программы льготного лекарственного обеспечения. Объем обеспечения препаратами для лечения онкозаболеваний за пять лет вырос более чем в 16 раз. Также в регионе растет выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях благодаря скрининговым программам, уточнил онколог.
URA.RU обратилось в министерство здравоохранения и министерство социальной политики Свердловской области с просьбой прокомментировать озвученные проблемы. Ответ ожидается.
