Уральский полпред Артем Жога поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. В своем обращении к главе государства он пообещал выполнить все поставленные им задачи.
«Я восхищаюсь погруженностью главы государства в жизнь регионов нашей большой страны. Знаю это не понаслышке: Владимир Владимирович всегда в курсе всех вопросов государственного управления, экономики, обороны, культуры, науки или социальных отношений», — написал Жога в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что горд быть частью команды президента. «Как верный солдат могу заверить: все задачи, поставленные главой государства, будут выполнены», — подчеркнул он.
