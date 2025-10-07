Полпред Жога поздравил Путина с днем рождения и дал обещание. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимиру Путину исполнилось 73 года
Владимиру Путину исполнилось 73 года Фото:

Уральский полпред Артем Жога поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. В своем обращении к главе государства он пообещал выполнить все поставленные им задачи.

«Я восхищаюсь погруженностью главы государства в жизнь регионов нашей большой страны. Знаю это не понаслышке: Владимир Владимирович всегда в курсе всех вопросов государственного управления, экономики, обороны, культуры, науки или социальных отношений», — написал Жога в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что горд быть частью команды президента. «Как верный солдат могу заверить: все задачи, поставленные главой государства, будут выполнены», — подчеркнул он.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уральский полпред Артем Жога поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. В своем обращении к главе государства он пообещал выполнить все поставленные им задачи. «Я восхищаюсь погруженностью главы государства в жизнь регионов нашей большой страны. Знаю это не понаслышке: Владимир Владимирович всегда в курсе всех вопросов государственного управления, экономики, обороны, культуры, науки или социальных отношений», — написал Жога в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что горд быть частью команды президента. «Как верный солдат могу заверить: все задачи, поставленные главой государства, будут выполнены», — подчеркнул он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...