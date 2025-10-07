Свердловские бойцы ЧВК «Вагнер» получили важный статус

В Екатеринбурге произошло важное событие для 36 участников специальной военной операции (СВО), которые служили в составе частных военных компаний, включая ЧВК «Вагнер» — им были вручены удостоверения ветерана боевых действий. Это стало возможным благодаря нововведению, позволяющему подтверждать участие в СВО на основании свидетельских показаний сослуживцев, заверенных нотариусом. Подробности URA.RU рассказали в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».
«До конца 2024 года многие ветераны сталкивались с проблемами при оформлении удостоверения ветерана боевых действий. Официальные документы и справки, подтверждающие участие в СВО, зачастую отсутствовали у бойцов частных военных компаний. Процедура рассмотрения заявлений затягивалась на месяцы, а иногда и дольше», — отметили в фонде.
С конца 2024 года появился новый механизм — предоставление свидетельских показаний, заверенных нотариально. По словам первого заместителя руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по Свердловской области Виктории Самариной, большинство удостоверений, выданных в этот раз, были оформлены именно по заявлениям с приложенными показаниями свидетелей.
Фонд «Защитники Отечества» рекомендует всем ветеранам СВО, которые до сих пор не получили удостоверения, повторно подать заявление и приложить свидетельские показания от двух и более сослуживцев. Важно, чтобы в этих показаниях были подробно описаны обстоятельства совместного участия в боевых задачах.
Для ветеранов СВО нотариальная палата Свердловской области ввела льготы. Теперь бойцы, получившие ранения, освобождаются от уплаты федерального тарифа за свидетельствование верности копий документов. Для них эта услуга предоставляется бесплатно.
Введение механизма свидетельских показаний значительно упростило процесс получения статуса ветерана боевых действий для бойцов частных военных компаний. Теперь у них есть реальная возможность воспользоваться всеми положенными льготами и мерами социальной поддержки.
Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента России Владимира Путина. Его миссия — персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. Фонд оказывает помощь не только в юридических и бюрократических вопросах, но и содействует медицинской и социальной реабилитации, переобучению, трудоустройству, адаптации жилья для инвалидов и организации долговременного ухода на дому.
