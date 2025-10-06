06 октября 2025

Американская змея пряталась в кустах в центре Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Маисового полоза временно отправили в центр реабилитации животных УрГАУ
Маисового полоза временно отправили в центр реабилитации животных УрГАУ Фото:

Жители Екатеринбурга нашли на проспекте Ленина змею, которая скрывалась в кустах. Ею оказался маисовый полоз — обитатель Северной Америки. Об этом URA.RU рассказали в центре реабилитации животных Уральского государственного аграрного университета, куда пристроили рептилию. 

«Змею нашли случайные прохожие в кустах на Ленина, 95 и принесли нам. Это кукурузный, или маисовый полоз, он не местный, а обитает в Северной Америке. Вероятно, был привезен из-за границы, жил у кого-то дома и сбежал», — объяснили ветеринары. 

Беглеца поместили в аквариум со специальным освещением и грелкой. Он попытался было сбежать и оттуда, но специалисты заклеили входное отверстие. Если хозяева полоза не объявятся в ближайшие дни, он будет передан в частный инсектарий, добавили в центре. 

Маисовый полоз не ядовит, но иногда может и укусить человека
Маисовый полоз не ядовит, но иногда может и укусить человека
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Екатеринбурга нашли на проспекте Ленина змею, которая скрывалась в кустах. Ею оказался маисовый полоз — обитатель Северной Америки. Об этом URA.RU рассказали в центре реабилитации животных Уральского государственного аграрного университета, куда пристроили рептилию.  «Змею нашли случайные прохожие в кустах на Ленина, 95 и принесли нам. Это кукурузный, или маисовый полоз, он не местный, а обитает в Северной Америке. Вероятно, был привезен из-за границы, жил у кого-то дома и сбежал», — объяснили ветеринары.  Беглеца поместили в аквариум со специальным освещением и грелкой. Он попытался было сбежать и оттуда, но специалисты заклеили входное отверстие. Если хозяева полоза не объявятся в ближайшие дни, он будет передан в частный инсектарий, добавили в центре. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...