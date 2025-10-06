Жители Екатеринбурга нашли на проспекте Ленина змею, которая скрывалась в кустах. Ею оказался маисовый полоз — обитатель Северной Америки. Об этом URA.RU рассказали в центре реабилитации животных Уральского государственного аграрного университета, куда пристроили рептилию.
«Змею нашли случайные прохожие в кустах на Ленина, 95 и принесли нам. Это кукурузный, или маисовый полоз, он не местный, а обитает в Северной Америке. Вероятно, был привезен из-за границы, жил у кого-то дома и сбежал», — объяснили ветеринары.
Беглеца поместили в аквариум со специальным освещением и грелкой. Он попытался было сбежать и оттуда, но специалисты заклеили входное отверстие. Если хозяева полоза не объявятся в ближайшие дни, он будет передан в частный инсектарий, добавили в центре.
