Свердловский политтехнолог награжден орденом Мужества. Фото

Свердловский пиарщик Платон Маматов получил орден Мужества
© Служба новостей «URA.RU»
Платон Маматов ушел на СВО добровольцем в 2022 году
Свердловский политтехнолог, пиарщик Платон Маматов, три года назад ушедший добровольцем на СВО, награжден орденом Мужества. Об этом он сообщил сам в telegram-канале «Как я поехал на войну». 

«Спасибо командиру нашего ирландского отряда. Спасибо всем, кто в нас верит и нас поддерживает. Поехал работать», — написал солдат в посте и приложил фото. Он уточнил, что удостоился ордена за освобождение Курской области от ВСУ. 

На фронт Маматов ушел в 2022-м, за плечами у него уже несколько командировок. Сейчас он служит в «ирландском отряде» — такое название он получил благодаря командиру с позывным Ирландец.

Подписчики дружно поздравили пиарщика. «Очень достойная, кровью политая награда!», «Мы знаем, что вы герои и без орденов и медалей, но хорошо, что государство оценило ваши заслуги», «Гордость! Тому, кому надо», — высказались уральцы. 

