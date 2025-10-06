Свердловский политтехнолог, пиарщик Платон Маматов, три года назад ушедший добровольцем на СВО, награжден орденом Мужества. Об этом он сообщил сам в telegram-канале «Как я поехал на войну».
«Спасибо командиру нашего ирландского отряда. Спасибо всем, кто в нас верит и нас поддерживает. Поехал работать», — написал солдат в посте и приложил фото. Он уточнил, что удостоился ордена за освобождение Курской области от ВСУ.
На фронт Маматов ушел в 2022-м, за плечами у него уже несколько командировок. Сейчас он служит в «ирландском отряде» — такое название он получил благодаря командиру с позывным Ирландец.
Подписчики дружно поздравили пиарщика. «Очень достойная, кровью политая награда!», «Мы знаем, что вы герои и без орденов и медалей, но хорошо, что государство оценило ваши заслуги», «Гордость! Тому, кому надо», — высказались уральцы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!