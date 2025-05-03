Пожарные спасли людей из горящего дома в Пермском крае

В Красновишерске (Пермский край) произошел пожар в квартире жилого дома. Огнеборцам удалось спасти трех человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС в своем telegram-канале.
«В Красновишерске загорелись мебель и личные вещи в квартире на третьем этаже жилого дома. Пожарные с помощью спасательных устройств эвакуировали двух мужчин и женщину. К сожалению, спасти одного человека не удалось — он погиб», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что к ликвидации пожара привлекались 16 человек и 4 единицы техники. Площадь возгорания составила 32 квадратных метра. Обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются.
Ранее URA.RU рассказывало о пожаре в частном доме в поселке Сосново Чайковского округа, в результате которого погибли четыре человека. Следователи СКР по региону возбудили уголовное дело и проводят экспертизы для установления причин трагедии.
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