03 мая 2025

Пожарные спасли людей из горящего дома в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел на третьем этаже жилого дома
Пожар произошел на третьем этаже жилого дома Фото:

В Красновишерске (Пермский край) произошел пожар в квартире жилого дома. Огнеборцам удалось спасти трех человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС в своем telegram-канале. 

«В Красновишерске загорелись мебель и личные вещи в квартире на третьем этаже жилого дома. Пожарные с помощью спасательных устройств эвакуировали двух мужчин и женщину. К сожалению, спасти одного человека не удалось — он погиб», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что к ликвидации пожара привлекались 16 человек и 4 единицы техники. Площадь возгорания составила 32 квадратных метра. Обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются.

Ранее URA.RU рассказывало о пожаре в частном доме в поселке Сосново Чайковского округа, в результате которого погибли четыре человека. Следователи СКР по региону возбудили уголовное дело и проводят экспертизы для установления причин трагедии.

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В Красновишерске (Пермский край) произошел пожар в квартире жилого дома. Огнеборцам удалось спасти трех человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС в своем telegram-канале.  «В Красновишерске загорелись мебель и личные вещи в квартире на третьем этаже жилого дома. Пожарные с помощью спасательных устройств эвакуировали двух мужчин и женщину. К сожалению, спасти одного человека не удалось — он погиб», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что к ликвидации пожара привлекались 16 человек и 4 единицы техники. Площадь возгорания составила 32 квадратных метра. Обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются. Ранее URA.RU рассказывало о пожаре в частном доме в поселке Сосново Чайковского округа, в результате которого погибли четыре человека. Следователи СКР по региону возбудили уголовное дело и проводят экспертизы для установления причин трагедии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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