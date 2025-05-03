03 мая 2025

МЧС предупредило пермяков о тумане и сильном ветре

© Служба новостей «URA.RU»
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Пешеходам следует осторожно пересекать проезжую часть, а водителям — избегать резких маневров и торможений
Пешеходам следует осторожно пересекать проезжую часть, а водителям — избегать резких маневров и торможений Фото:

В понедельник, 5 мая, местами в Прикамье может появиться туман, а порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Об ухудшении погоды жителей региона предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Местами по Пермскому краю 5 мая ожидаются туман и порывы ветра до 17 м/с», — указано в telegram-канале ведомства.

В связи с прохождением неблагоприятных погодных условий возможны обрывы ЛЭП и аварии на системах ЖКХ. На трассах — станет больше заторов, увеличиться число ДТП. Пермяков призвали к повышенной осторожности в период непогоды.

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В понедельник, 5 мая, местами в Прикамье может появиться туман, а порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Об ухудшении погоды жителей региона предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Местами по Пермскому краю 5 мая ожидаются туман и порывы ветра до 17 м/с», — указано в telegram-канале ведомства. В связи с прохождением неблагоприятных погодных условий возможны обрывы ЛЭП и аварии на системах ЖКХ. На трассах — станет больше заторов, увеличиться число ДТП. Пермяков призвали к повышенной осторожности в период непогоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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